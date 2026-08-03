Viviane Batidão dá detalhes de acidente de lancha - Reprodução do Instagram

Viviane Batidão dá detalhes de acidente de lanchaReprodução do Instagram

Publicado 03/08/2026 08:37

Rio - Viviane Batidão usou o Instagram, neste domingo (2), para dar detalhes sobre o grave acidente de lancha que sofreu com sua equipe entre Oeiras do Pará e Cametá. A cantora comentou que o piloto da embarcação estava 'bêbado' e 'virado', o que o fez dormir. Ela também refletiu sobre irresponsabilidade e tranquilizou os fãs em relação ao estado de saúde.

"Estou fazendo esses stories para mostrar para vocês que eu estou bem. Bati, mas foi pouco. Foi algo bem complicado o que a gente viveu. Algumas pessoas da minha equipe se machucaram feio, mas nada grave, ninguém fraturou nada, graças a Deus. Só baque e luxações, além do desespero. A gente vinha do show de Oeiras... A gente saiu por volta de quatro e meia em uma lancha. Quando foi quase cinco horas da manhã, a gente se assustou com o acidente. A gente estava do outro lado da margem. O piloto dormiu e aconteceu tudo isso", relatou.

A artista explicou que devido ao acidente o show que faria em Curuçá, no Pará, neste domingo (2), precisou ser cancelado. "A gente não conseguiu porque cinco pessoas se machucaram bastante e estavam sem condições de trabalhar. Atrapalhou também toda a nossa logística. Mesmo que a gente não tivesse se machucado, acredito que não daria tempo de chegar. Eu acabei de chegar em casa e a galera ainda nem chegou. Tem gente no caminho".

Ela fez questão de agradecer o carinho dos fãs e a ajuda que recebeu da equipe de Tarcísio do Acordeon no momento do acidente. "Foram eles que nos socorreram primeiro. Eles vinham em outra lancha. A gente deu sinal de luz várias vezes e eles viram a gente. Eles encostaram e a gente teve o apoio deles. Quem não estava tão machucado foi com eles. Os machucados receberam ajuda da prefeita, Gilma, que mandou uma equipe de enfermeiros para socorrer a galera e levou para Oeiras, onde fizeram exames, monitoraram e deram medicação. A gente está um pouco com o nosso psicológico abalado. Foi um susto muito grande, mas Deus nos deu esse livramento."

No relato, Viviane contou que o piloto da lancha estava embriagado e sem dormir há dias. "Quero falar sobre irresponsabilidade... Quando você pilota uma lancha, você está levando pessoas, filhos, mães, pais, irmãos, vidas... Tem que ter o mínimo de responsabilidade. Nosso piloto dormiu. Ele estava bêbado e virado há dias. A embarcação em que a gente veio era uma lancha grande e confortável, porém não tinha iluminação. Ele pilotava com uma mão e, com a outra, colocava a lanterna."

"Ele só clareava quando jogava a lanterna. A logística na nossa região é bem complicada, mas o mínimo de segurança é necessário. Não é estrelismo do artista; é para nossa segurança... Tenham responsabilidade, por favor. Olha só o que uma irresponsabilidade pode fazer: pessoas feridas e traumatizadas", desabafou.

A artista, por fim, revelou que o piloto foi a pessoa que mais se machucou no acidente. "Como ele dormiu, acordou no baque. Varou a cabeça no vidro da frente, jorrava sangue. Bateu o peito, tanto que ele ficou no hospital para ser operado. Tem que ter muito cuidado. A vida das pessoas não é brincadeira. Espero que o nosso piloto fique bem e que sirva de aprendizado".

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