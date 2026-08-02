Acidente aconteceu entre os municípios de Oeiras do Pará e Cametá - Reprodução/Instagram

Acidente aconteceu entre os municípios de Oeiras do Pará e CametáReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2026 18:15

Rio – A cantora Viviane Batidão , de 42 anos, cancelou apresentação que seria realizada neste domingo (2), em Curuçá, no Pará, devido a acidente de lancha envolvendo a artista e sua equipe em deslocamento entre os municípios de Oeiras do Pará e Cametá, que aconteceu neste sábado (1º). A informação foi comunicada por meio de nota nas redes sociais.





A lancha fez um desvio e colidiu com árvores. “A equipe da artista sofreu um acidente durante o deslocamento entre os municípios paraenses de Oeiras do Pará e Cametá. Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico hospitalar e já receberam alta”.



A artista compartilhou vídeos referentes ao acidente. Entre os registros, ela mostra onde ocorreu a colisão, e a embarcação avariada.



Viviane agradeceu à prefeitura da cidade pelo socorro a ela e a sua equipe, "Você não mediu esforços para nos socorrer, trazendo a equipe de saúde até nós e levando os feridos ao hospital. Gratidão em nome da equipe VB", disse.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna