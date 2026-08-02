Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no Instagram - Reprodução / Instagram

Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2026 11:47



Rio - Ana Castela , de 22 anos, chamou atenção dos seguidores ao publicar, neste sábado (1º), uma sequência de fotos usando um look country. De top preto, chapéu, calça jeans e fivela, a cantora esbanjou sensualidade e recebeu elogios nos comentários da publicação.

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Entre os artistas que reagiram aos cliques, o cantor Gabriel Vetuche escreveu: "Meu Deus, que gata". A publicação também recebeu comentários de influenciadores. Carol Bondariw exaltou a beleza da sertaneja: "Gente, juro, você está perfeita", e depois reforçou: "Muito gata". A influenciadora Nicolly Graça comentou com emojis de surpresa e coração, enquanto o influenciador João Castro brincou: "É complicado viu". Entre os artistas que reagiram aos cliques, o cantor Gabriel Vetuche escreveu: "Meu Deus, que gata". A publicação também recebeu comentários de influenciadores. Carol Bondariw exaltou a beleza da sertaneja: "Gente, juro, você está perfeita", e depois reforçou: "Muito gata". A influenciadora Nicolly Graça comentou com emojis de surpresa e coração, enquanto o influenciador João Castro brincou: "É complicado viu".

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