Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no InstagramReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Ana Castela, de 22 anos, chamou atenção dos seguidores ao publicar, neste sábado (1º), uma sequência de fotos usando um look country. De top preto, chapéu, calça jeans e fivela, a cantora esbanjou sensualidade e recebeu elogios nos comentários da publicação.
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Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no Instagram - Reprodução / Instagram
Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no Instagram - Reprodução / Instagram
Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no Instagram - Reprodução / Instagram
Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no Instagram - Reprodução / Instagram
Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no Instagram - Reprodução / Instagram
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Entre os artistas que reagiram aos cliques, o cantor Gabriel Vetuche escreveu: "Meu Deus, que gata". A publicação também recebeu comentários de influenciadores. Carol Bondariw exaltou a beleza da sertaneja: "Gente, juro, você está perfeita", e depois reforçou: "Muito gata". A influenciadora Nicolly Graça comentou com emojis de surpresa e coração, enquanto o influenciador João Castro brincou: "É complicado viu".
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A repercussão também chegou ao X. "Ana Castela consegue manter esse equilíbrio entre estilo country e um jeito espontâneo que agrada geral. Incrível", escreveu um internauta. 

Os novos registros destacam o visual inspirado no universo country, marca registrada da cantora, que aparece usando um top com a palavra "Cowgirl" (Boiadeira).

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa