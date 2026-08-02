Ana Castela vestiu look de boiadeira e encantou web ao publicar fotos no InstagramReprodução / Instagram
Entre os artistas que reagiram aos cliques, o cantor Gabriel Vetuche escreveu: "Meu Deus, que gata". A publicação também recebeu comentários de influenciadores. Carol Bondariw exaltou a beleza da sertaneja: "Gente, juro, você está perfeita", e depois reforçou: "Muito gata". A influenciadora Nicolly Graça comentou com emojis de surpresa e coração, enquanto o influenciador João Castro brincou: "É complicado viu".
A repercussão também chegou ao X. "Ana Castela consegue manter esse equilíbrio entre estilo country e um jeito espontâneo que agrada geral. Incrível", escreveu um internauta.
Os novos registros destacam o visual inspirado no universo country, marca registrada da cantora, que aparece usando um top com a palavra "Cowgirl" (Boiadeira).
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa