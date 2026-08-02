No Altas Horas, Jão canta ao vivo pela primeira vez pós pausaReprodução / TV Globo
Ao ser questionado por Serginho Groisman sobre o retorno, Jão contou que não planejava uma data para voltar, mas que a morte do pai, em junho do ano passado, mudou sua perspectiva. "Quando eu saí, eu realmente queria sair, desaparecer. (...) Eu perdi meu pai em junho do ano passado e foi muito complicado. Eu precisava honrar ele de alguma forma, sabe? Eu precisava estar aqui, viver meu sonho. Meu pai era meu maior fã, é meu maior fã."
Em seguida, o artista explicou que gravou o novo álbum como uma forma de homenagear a família e acabou se emocionando ao concluir o relato. "Eu fiz esse álbum sem nenhuma expectativa, sem nenhuma pretensão, a não ser honrar o que eu estou sentindo e o que eu sei que ele sentiria. Então eu fiz isso por nós, pela minha família."
Durante a conversa, Jão também contou como viveu o período longe dos holofotes. Segundo ele, passou boa parte do tempo navegando no TikTok e criou um perfil privado no Instagram. "Fiquei postando coisas durante esse ano todo que eu queria registrar e ele existe em algum lugar que ninguém tem acesso, só eu. Mas é um álbum da minha vida desse ano."
Apesar do afastamento, ele revelou que continuava acompanhando o "Altas Horas". "Era só o que eu assistia", brincou, arrancando aplausos da plateia.
Ao falar sobre a retomada da carreira, Jão confirmou que voltará aos palcos no dia 20 de setembro, em São Paulo, e afirmou que quer sentir novamente a energia do público. "O que eu gosto de fazer é isso, é isso aqui: estar no palco e cantar e ouvir eles cantarem de volta."
O cantor também destacou que a apresentação marcou a primeira vez em que interpretou as faixas de "Memórias Póstumas" diante dos fãs. "Agora a gente está ouvindo todo mundo cantar junto e voltar, então está sendo bem gostoso."
Em um momento descontraído da entrevista, Jão ainda revelou que recebeu um convite de Roberto Carlos por WhatsApp para tomar um vinho. "Ele me mandou um WhatsApp um dia falando: 'Vamos tomar um vinho, cara?'. E eu falei: 'Vamos, Roberto'. E nunca fui."
Alinhamento milenar vocês nao acham?— Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026
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E acabou! Jão finalizou o Altas Horas cantando "Jabuticabeira"— Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026
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Jão cantando ''Romaria'' no Altas Horas pic.twitter.com/5SRYhMksxv— Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026
Simplesmente a queridinha do publico ''Aurora'' sendo performada no Altas Horas— Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026
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Alerta aos apaixonados, performance de ''Por Você'' no Altas Horas .— Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026
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