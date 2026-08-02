No Altas Horas, Jão canta ao vivo pela primeira vez pós pausa - Reprodução / TV Globo

No Altas Horas, Jão canta ao vivo pela primeira vez pós pausaReprodução / TV Globo

Publicado 02/08/2026 08:57



Rio - Após cerca de um ano e quatro meses longe dos palcos e das redes sociais, Jão participou do primeiro programa de televisão desde a pausa na carreira. No "Altas Horas", exibido neste sábado (1º), o cantor apresentou pela primeira vez ao vivo músicas do álbum "Memórias Póstumas ", falou sobre o período de afastamento, se emocionou ao lembrar do pai e ainda revelou um convite inesperado de Roberto Carlos.

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Ao ser questionado por Serginho Groisman sobre o retorno, Jão contou que não planejava uma data para voltar, mas que a morte do pai, em junho do ano passado, mudou sua perspectiva. "Quando eu saí, eu realmente queria sair, desaparecer. (...) Eu perdi meu pai em junho do ano passado e foi muito complicado. Eu precisava honrar ele de alguma forma, sabe? Eu precisava estar aqui, viver meu sonho. Meu pai era meu maior fã, é meu maior fã."



Em seguida, o artista explicou que gravou o novo álbum como uma forma de homenagear a família e acabou se emocionando ao concluir o relato. "Eu fiz esse álbum sem nenhuma expectativa, sem nenhuma pretensão, a não ser honrar o que eu estou sentindo e o que eu sei que ele sentiria. Então eu fiz isso por nós, pela minha família." Ao ser questionado por Serginho Groisman sobre o retorno, Jão contou que não planejava uma data para voltar, mas que a morte do pai, em junho do ano passado, mudou sua perspectiva. "Quando eu saí, eu realmente queria sair, desaparecer. (...) Eu perdi meu pai em junho do ano passado e foi muito complicado. Eu precisava honrar ele de alguma forma, sabe? Eu precisava estar aqui, viver meu sonho. Meu pai era meu maior fã, é meu maior fã."Em seguida, o artista explicou que gravou o novo álbum como uma forma de homenagear a família e acabou se emocionando ao concluir o relato. "Eu fiz esse álbum sem nenhuma expectativa, sem nenhuma pretensão, a não ser honrar o que eu estou sentindo e o que eu sei que ele sentiria. Então eu fiz isso por nós, pela minha família."

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Durante a conversa, Jão também contou como viveu o período longe dos holofotes. Segundo ele, passou boa parte do tempo navegando no TikTok e criou um perfil privado no Instagram. "Fiquei postando coisas durante esse ano todo que eu queria registrar e ele existe em algum lugar que ninguém tem acesso, só eu. Mas é um álbum da minha vida desse ano."



Apesar do afastamento, ele revelou que continuava acompanhando o "Altas Horas". "Era só o que eu assistia", brincou, arrancando aplausos da plateia.



Ao falar sobre a retomada da carreira, Jão confirmou que voltará aos palcos no dia 20 de setembro, em São Paulo, e afirmou que quer sentir novamente a energia do público. "O que eu gosto de fazer é isso, é isso aqui: estar no palco e cantar e ouvir eles cantarem de volta."



O cantor também destacou que a apresentação marcou a primeira vez em que interpretou as faixas de "Memórias Póstumas" diante dos fãs. "Agora a gente está ouvindo todo mundo cantar junto e voltar, então está sendo bem gostoso."



Em um momento descontraído da entrevista, Jão ainda revelou que recebeu um convite de Roberto Carlos por WhatsApp para tomar um vinho. "Ele me mandou um WhatsApp um dia falando: 'Vamos tomar um vinho, cara?'. E eu falei: 'Vamos, Roberto'. E nunca fui." Durante a conversa, Jão também contou como viveu o período longe dos holofotes. Segundo ele, passou boa parte do tempo navegando no TikTok e criou um perfil privado no Instagram. "Fiquei postando coisas durante esse ano todo que eu queria registrar e ele existe em algum lugar que ninguém tem acesso, só eu. Mas é um álbum da minha vida desse ano."Apesar do afastamento, ele revelou que continuava acompanhando o "Altas Horas". "Era só o que eu assistia", brincou, arrancando aplausos da plateia.Ao falar sobre a retomada da carreira, Jão confirmou que voltará aos palcos no dia 20 de setembro, em São Paulo, e afirmou que quer sentir novamente a energia do público. "O que eu gosto de fazer é isso, é isso aqui: estar no palco e cantar e ouvir eles cantarem de volta."O cantor também destacou que a apresentação marcou a primeira vez em que interpretou as faixas de "Memórias Póstumas" diante dos fãs. "Agora a gente está ouvindo todo mundo cantar junto e voltar, então está sendo bem gostoso."Em um momento descontraído da entrevista, Jão ainda revelou que recebeu um convite de Roberto Carlos por WhatsApp para tomar um vinho. "Ele me mandou um WhatsApp um dia falando: 'Vamos tomar um vinho, cara?'. E eu falei: 'Vamos, Roberto'. E nunca fui."

Na parte musical do programa, Jão interpretou "Catedral", "Aurora", "Por Você" e "Jabuticabeira", além de revisitar sucessos da carreira, como "Alinhamento Milenar" (2023) e "Acontece" (2021). A apresentação também contou com um cover de "Romaria", clássico de Renato Teixeira.

Alinhamento Milenar:

Alinhamento milenar vocês nao acham?



JAO NO ALTAS HORAS pic.twitter.com/Bv6RguYgnq — Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026

Jabuticabeira:

E acabou! Jão finalizou o Altas Horas cantando "Jabuticabeira"



JAO NO ALTAS HORAS pic.twitter.com/32rENwz5EH — Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026

Romaria:

Jão cantando ''Romaria'' no Altas Horas pic.twitter.com/5SRYhMksxv — Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026

Aurora:

Simplesmente a queridinha do publico ''Aurora'' sendo performada no Altas Horas



JAO NO ALTAS HORAS pic.twitter.com/3JbwaQ7k6A — Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026

Por Você:

Alerta aos apaixonados, performance de ''Por Você'' no Altas Horas .



JAO NO ALTAS HORAS pic.twitter.com/pwyd0mv1zZ — Jão Refrãos (@jaorefraos) August 2, 2026

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa