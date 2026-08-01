Ney Matogrosso completa 85 anos e recebe homenagens de diversos artistas nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Ney Matogrosso completa 85 anos e recebe homenagens de diversos artistas nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2026 13:19

Rio - Ney Matogrosso completa 85 anos neste sábado (1º) e recebeu homenagens de diversos artistas nas redes sociais. Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil, Iza e Djavan publicaram mensagens para celebrar a trajetória do cantor. Os perfis oficiais de Rita Lee Gal Costa , que morreram em 2023 e 2022, respectivamente, também resgataram momentos marcantes ao lado do artista.

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Adriana Calcanhotto compartilhou um vídeo em que interpreta a canção "Saia", gravada por Ney, e escreveu: "Hoje o dia é todo dele, Ney Matogrosso! Felicidades mil!". Nos stories, ela ainda publicou outro registro do artista e desejou: "Viva." Adriana Calcanhotto compartilhou um vídeo em que interpreta a canção "Saia", gravada por Ney, e escreveu: "Hoje o dia é todo dele, Ney Matogrosso! Felicidades mil!". Nos stories, ela ainda publicou outro registro do artista e desejou: "Viva."





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Gilberto Gil também prestou homenagem ao amigo ao publicar um carrossel de fotos dos dois juntos. "Aniversário do querido Ney Matogrosso, artista primoroso, alegria em pessoa. Muitas felicidades e um beijo carinhoso da família Gil", escreveu.



Já Iza relembrou encontros com Ney ao longo da carreira e destacou a importância do cantor para a música brasileira. "Que sorte gigantesca a nossa de caminhar pela Terra ao mesmo tempo que essa força da natureza que é Ney Matogrosso! Vida longa!", declarou a artista.



O perfil oficial de Rita Lee resgatou vídeo em que Ney conta um sonho envolvendo a cantora. "Eu vou contar pra vocês uma coisa, um sonho que eu tive uma vez, que eram duas crianças dentro de um subsolo. O chão era todo de pedras preciosas que subia pelas paredes. Nós éramos irmãos e filhos de uma pessoa poderosa, um rajá, talvez. Era eu e Rita Lee. Éramos nós dois e nós éramos irmãos." Gilberto Gil também prestou homenagem ao amigo ao publicar um carrossel de fotos dos dois juntos. "Aniversário do querido Ney Matogrosso, artista primoroso, alegria em pessoa. Muitas felicidades e um beijo carinhoso da família Gil", escreveu.Já Iza relembrou encontros com Ney ao longo da carreira e destacou a importância do cantor para a música brasileira. "Que sorte gigantesca a nossa de caminhar pela Terra ao mesmo tempo que essa força da natureza que é Ney Matogrosso! Vida longa!", declarou a artista.O perfil oficial de Rita Lee resgatou vídeo em que Ney conta um sonho envolvendo a cantora. "Eu vou contar pra vocês uma coisa, um sonho que eu tive uma vez, que eram duas crianças dentro de um subsolo. O chão era todo de pedras preciosas que subia pelas paredes. Nós éramos irmãos e filhos de uma pessoa poderosa, um rajá, talvez. Era eu e Rita Lee. Éramos nós dois e nós éramos irmãos."

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Na sequência, o cantor revelou que a lembrança permaneceu viva ao longo da vida. "Eu nem falo isso porque ficam achando que eu sou louco. Mas o sonho foi tão forte que eu lembro até hoje do brilho, das pedrinhas do chão todas. A gente não pisava em terra, a gente pisava em pedras preciosas. Eu e ela. E éramos irmãos." Na sequência, o cantor revelou que a lembrança permaneceu viva ao longo da vida. "Eu nem falo isso porque ficam achando que eu sou louco. Mas o sonho foi tão forte que eu lembro até hoje do brilho, das pedrinhas do chão todas. A gente não pisava em terra, a gente pisava em pedras preciosas. Eu e ela. E éramos irmãos."







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O perfil oficial de Gal Costa também celebrou a data resgatando um encontro marcante entre os dois artistas. A publicação relembrou a gravação de "Espinha de Bacalhau", parceria lançada em 1981 no primeiro disco solo de Ney Matogrosso, acompanhados pela Orquestra Tabajara. "Hoje é dia todinho dele! Para celebrar os 85 anos do mestre Ney Matogrosso, abrimos o baú para lembrar o dia em que ele convidou Gal para dividirem os vocais no choro 'Espinha de Bacalhau'. Feliz aniversário, Ney! O Brasil te ama!", escreveu o perfil. O perfil oficial de Gal Costa também celebrou a data resgatando um encontro marcante entre os dois artistas. A publicação relembrou a gravação de "Espinha de Bacalhau", parceria lançada em 1981 no primeiro disco solo de Ney Matogrosso, acompanhados pela Orquestra Tabajara. "Hoje é dia todinho dele! Para celebrar os 85 anos do mestre Ney Matogrosso, abrimos o baú para lembrar o dia em que ele convidou Gal para dividirem os vocais no choro 'Espinha de Bacalhau'. Feliz aniversário, Ney! O Brasil te ama!", escreveu o perfil.

Djavan também celebrou a data ao compartilhar um retrato do cantor com a mensagem: "Dia de celebrar a vida do grande Ney Matogrosso. Saúde, paz e muita música!"



Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Ney Matogrosso se consolidou como um dos maiores nomes da música brasileira, conhecido pela voz marcante, performances e personalidade únicas e figurinos que desafiaram padrões desde os tempos dos Secos & Molhados.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa