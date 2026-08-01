Ney Matogrosso completa 85 anos e recebe homenagens de diversos artistas nas redes sociaisReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Ney Matogrosso completa 85 anos neste sábado (1º) e recebeu homenagens de diversos artistas nas redes sociais. Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil, Iza e Djavan publicaram mensagens para celebrar a trajetória do cantor. Os perfis oficiais de Rita Lee e Gal Costa, que morreram em 2023 e 2022, respectivamente, também resgataram momentos marcantes ao lado do artista.
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Iza faz releitura de roupa usada por Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Iza e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Iza e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Iza e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Gilberto Gil e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Gilberto Gil e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Gilberto Gil e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Gal Costa e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Gal Costa e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Ney Matogrosso completa 85 anos e recebe homenagens de diversos artistas nas redes sociais - Reprodução / Instagram
Djavan parabenizou publicamente Ney Matogrosso através de story - Reprodução / Instagram
Iza e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Ney Matogrosso completa 85 anos e recebe homenagens de diversos artistas nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Adriana Calcanhotto compartilhou um vídeo em que interpreta a canção "Saia", gravada por Ney, e escreveu: "Hoje o dia é todo dele, Ney Matogrosso! Felicidades mil!". Nos stories, ela ainda publicou outro registro do artista e desejou: "Viva." 

Gilberto Gil também prestou homenagem ao amigo ao publicar um carrossel de fotos dos dois juntos. "Aniversário do querido Ney Matogrosso, artista primoroso, alegria em pessoa. Muitas felicidades e um beijo carinhoso da família Gil", escreveu.

Já Iza relembrou encontros com Ney ao longo da carreira e destacou a importância do cantor para a música brasileira. "Que sorte gigantesca a nossa de caminhar pela Terra ao mesmo tempo que essa força da natureza que é Ney Matogrosso! Vida longa!", declarou a artista.

O perfil oficial de Rita Lee resgatou vídeo em que Ney conta um sonho envolvendo a cantora. "Eu vou contar pra vocês uma coisa, um sonho que eu tive uma vez, que eram duas crianças dentro de um subsolo. O chão era todo de pedras preciosas que subia pelas paredes. Nós éramos irmãos e filhos de uma pessoa poderosa, um rajá, talvez. Era eu e Rita Lee. Éramos nós dois e nós éramos irmãos."
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Na sequência, o cantor revelou que a lembrança permaneceu viva ao longo da vida. "Eu nem falo isso porque ficam achando que eu sou louco. Mas o sonho foi tão forte que eu lembro até hoje do brilho, das pedrinhas do chão todas. A gente não pisava em terra, a gente pisava em pedras preciosas. Eu e ela. E éramos irmãos."
 
 
 
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O perfil oficial de Gal Costa também celebrou a data resgatando um encontro marcante entre os dois artistas. A publicação relembrou a gravação de "Espinha de Bacalhau", parceria lançada em 1981 no primeiro disco solo de Ney Matogrosso, acompanhados pela Orquestra Tabajara. "Hoje é dia todinho dele! Para celebrar os 85 anos do mestre Ney Matogrosso, abrimos o baú para lembrar o dia em que ele convidou Gal para dividirem os vocais no choro 'Espinha de Bacalhau'. Feliz aniversário, Ney! O Brasil te ama!", escreveu o perfil.
Djavan também celebrou a data ao compartilhar um retrato do cantor com a mensagem: "Dia de celebrar a vida do grande Ney Matogrosso. Saúde, paz e muita música!"

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Ney Matogrosso se consolidou como um dos maiores nomes da música brasileira, conhecido pela voz marcante, performances e personalidade únicas e figurinos que desafiaram padrões desde os tempos dos Secos & Molhados.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa