Xuxa interage com Bruna Marquezine durante show - Iwi Onodera/ Brazil News / Reprodução de vídeo

Xuxa interage com Bruna Marquezine durante show Iwi Onodera/ Brazil News / Reprodução de vídeo

Publicado 01/08/2026 08:47

Rio - O segundo show da turnê de despedida "Xuxa – O Último Voo da Nave" aconteceu na noite desta sexta-feira (31), no Nubank Parque, em São Paulo, com ingressos esgotados. Além de emocionar o público, Xuxa protagonizou momentos bem-humorados ao brincar com Bruna Marquezine, Shawn Mendes e as críticas que recebeu recentemente por seus figurinos.

Ao ver Bruna Marquezine no telão acompanhada do namorado, Shawn Mendes, Xuxa aproveitou para fazer um pedido. A artista também citou a filha, Sasha Meneghel, e o marido dela, João Lucas.



"Te amo, Sah. Bru, Shawn, João! Bruna, eu também quero um netinho. Tá, Bruna? Sem pressão. Tia Xuxa ama", disse a apresentadora, arrancando risadas da plateia e uma gargalhada da atriz e da filha, que foram juntas ao show.

LEIA MAIS: Vídeo: Xuxa Meneghel desabafa sobre boatos de pacto com o diabo



Durante o espetáculo, Xuxa voltou a ironizar as críticas que recebeu por usar os figurinos clássicos da carreira. "E quem veio aqui para ver minha virilha, hoje eu botei meia. Não vão conseguir ver. Desculpa... só um pouquinho", disse Xuxa ao fazer graça e agachar com as mãos no joelho. "Porque o show da Xuxa começou, galera!", completou. Durante o espetáculo, Xuxa voltou a ironizar as críticas que recebeu por usar os figurinos clássicos da carreira. "E quem veio aqui para ver minha virilha, hoje eu botei meia. Não vão conseguir ver. Desculpa... só um pouquinho", disse Xuxa ao fazer graça e agachar com as mãos no joelho. "Porque o show da Xuxa começou, galera!", completou.

A Xuxa dizendo que hoje colocou meia kkkkk pic.twitter.com/48jjKThSpW — Xuxa Xou (@xuxacrave) August 1, 2026

Ao confessar que não esperava alta demanda para os shows da turnê, a apresentadora agradeceu o carinho do público. "Quando falaram que era pra vir aqui pro Nubank Parque, eu falei: 'Vocês estão loucos, eu não vou encher'. Eu já enchi dois dias. Não sabia que vocês ainda gostavam de mim", afirmou, com a voz embargada. Ao confessar que não esperava alta demanda para os shows da turnê, a apresentadora agradeceu o carinho do público. "Quando falaram que era pra vir aqui pro Nubank Parque, eu falei: 'Vocês estão loucos, eu não vou encher'. Eu já enchi dois dias. Não sabia que vocês ainda gostavam de mim", afirmou, com a voz embargada.

QUE FOFA! Xuxa se emociona após esgotar duas datas no Nubank Parque durante sua turnê:



“Quando falaram que era pra vir aqui pro Nubank Parque, eu falei: ‘Vocês estão loucos, eu não vou encher’. Eu já enchi dois dias. Não sabia que vocês ainda gostavam de mim.” pic.twitter.com/6ivIi3JFbm — poponze (@poponze) August 1, 2026

Quem também marcou presença no espetáculo foi Eliana. A apresentadora foi flagrada cantando e dançando a coreografia de "Ilariê" na plateia e, nos Stories do Instagram, compartilhou um vídeo em que aparece cantando um trecho de "Eu Tô Feliz", sucesso lançado por Xuxa em 1998.



Apoteótico ver a Eliana curtindo um show da Xuxa e cantando as musicas kkkkk pic.twitter.com/m1BcoyiJ1B — doug (@dhenrida) August 1, 2026

A turnê "Xuxa – O Último Voo da Nave", que estreou em julho, revisita diferentes fases da carreira da apresentadora, reunindo referências a programas e projetos como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park", "Planeta Xuxa" e "Xuxa Só Para Baixinhos".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa A turnê "Xuxa – O Último Voo da Nave", que estreou em julho, revisita diferentes fases da carreira da apresentadora, reunindo referências a programas e projetos como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park", "Planeta Xuxa" e "Xuxa Só Para Baixinhos".