Xuxa interage com Bruna Marquezine durante show Iwi Onodera/ Brazil News / Reprodução de vídeo
"Te amo, Sah. Bru, Shawn, João! Bruna, eu também quero um netinho. Tá, Bruna? Sem pressão. Tia Xuxa ama", disse a apresentadora, arrancando risadas da plateia e uma gargalhada da atriz e da filha, que foram juntas ao show.
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Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Sasha Meneghel e João Lucas no show da Xuxa. pic.twitter.com/77X7LW7jYl— Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) August 1, 2026
Durante o espetáculo, Xuxa voltou a ironizar as críticas que recebeu por usar os figurinos clássicos da carreira. "E quem veio aqui para ver minha virilha, hoje eu botei meia. Não vão conseguir ver. Desculpa... só um pouquinho", disse Xuxa ao fazer graça e agachar com as mãos no joelho. "Porque o show da Xuxa começou, galera!", completou.
A Xuxa dizendo que hoje colocou meia kkkkk pic.twitter.com/48jjKThSpW— Xuxa Xou (@xuxacrave) August 1, 2026
Ao confessar que não esperava alta demanda para os shows da turnê, a apresentadora agradeceu o carinho do público. "Quando falaram que era pra vir aqui pro Nubank Parque, eu falei: 'Vocês estão loucos, eu não vou encher'. Eu já enchi dois dias. Não sabia que vocês ainda gostavam de mim", afirmou, com a voz embargada.
QUE FOFA! Xuxa se emociona após esgotar duas datas no Nubank Parque durante sua turnê:— poponze (@poponze) August 1, 2026
“Quando falaram que era pra vir aqui pro Nubank Parque, eu falei: ‘Vocês estão loucos, eu não vou encher’. Eu já enchi dois dias. Não sabia que vocês ainda gostavam de mim.” pic.twitter.com/6ivIi3JFbm
Apoteótico ver a Eliana curtindo um show da Xuxa e cantando as musicas kkkkk pic.twitter.com/m1BcoyiJ1B— doug (@dhenrida) August 1, 2026
A turnê "Xuxa – O Último Voo da Nave", que estreou em julho, revisita diferentes fases da carreira da apresentadora, reunindo referências a programas e projetos como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park", "Planeta Xuxa" e "Xuxa Só Para Baixinhos".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa