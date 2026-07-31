Júlio Rocha só vai descobrir sexo do quarto filho no parto - Reprodução Instagram

Júlio Rocha só vai descobrir sexo do quarto filho no partoReprodução Instagram

Publicado 31/07/2026 22:03

Rio - Júlio Rocha usou as redes sociais, nesta sexta-feira (31), para explicar por que ele e a mulher, Carolina Roberto, decidiram esperar o nascimento do quarto filho para descobrir se o bebê é menino ou menina. Segundo o ator, o casal quis viver a surpresa de forma mais íntima.

Em um vídeo publicado no Instagram, Júlio contou que, nas gestações anteriores, a família realizou chás revelação, mas desta vez optou por um caminho diferente.



"A gente sempre fez chá revelação. Fizemos do José, do Dudu, da Sara. Sempre aquela bagunça linda de família. Mas agora, no quarto filho, é tão diferente", afirmou.



O ator explicou que nem ele nem Carolina sabem o sexo do bebê e que a escolha foi motivada pelo desejo de viver um momento exclusivo do casal.



"A gente podia fazer festa, podia ter balão, fumaça, roda-gigante, todo mundo descobrindo junto. Mas a gente percebeu uma coisa: a gente já tinha revelado três vezes para todo mundo e, dessa vez, queria uma surpresa só nossa", disse.



Para Júlio, a maior emoção será o momento do nascimento. "Talvez a maior revelação não seja saber se é menino ou menina. Talvez seja olhar na hora e pensar: 'Meu Deus, era você'. No quarto filho, quem vai revelar é a vida", declarou.



Júlio Rocha e Carolina Roberto estão juntos desde 2016 e são pais de José, Eduardo e Sarah. A gravidez do quarto filho foi anunciada pelo casal em maio deste ano.

