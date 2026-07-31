Tati Machado revelou nome do bebê que espera - Reprodução/Instagram

Tati Machado revelou nome do bebê que espera Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2026 20:00 | Atualizado 31/07/2026 20:03

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"Te amar sem limites, viver uma grande história. Nosso Rafael", escreveu na legenda.

A notícia foi comemorada por famosos e seguidores. "Que nome lindo! Amo vocês!! Que alegria!!", disse Lexa. "Coisa linda", afirmou Juliette. "Que venha com muita saúde", desejou uma internauta. "Nome de Anjo... Veio para abençoar vocês", comentou outra.

Em junho, Tati Machado e Bruno Monteiro comunicaram a nova gravidez nas redes sociais. A apresentadora perdeu o primeiro filho que esperava na 33ª semana de gestação em maio de 2025. Ela já havia sofrido um aborto espontâneo em 2019.