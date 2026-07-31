Tati Machado revelou nome do bebê que espera Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Tati Machado anunciou o sexo do filho que espera com o marido, Bruno Monteiro. Nesta sexta-feira (31), a apresentadora divulgou um vídeo ao som da música "Um Amor Puro", de Djavan, para contar que será mãe de um menino, que se chamará Rafael. 
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Tati Machado e Bruno Monteiro serão pais de um menino - Reprodução/Instagram
Tati Machado anunciou nova gravidez com Bruno Monteiro - Reprodução/Instagram
Tati Machado revelou nome do bebê que espera - Reprodução/Instagram
"Te amar sem limites, viver uma grande história. Nosso Rafael", escreveu na legenda. 
A notícia foi comemorada por famosos e seguidores. "Que nome lindo! Amo vocês!! Que alegria!!", disse Lexa. "Coisa linda", afirmou Juliette. "Que venha com muita saúde", desejou uma internauta. "Nome de Anjo... Veio para abençoar vocês", comentou outra. 
Em junho, Tati Machado e Bruno Monteiro comunicaram a nova gravidez nas redes sociais. A apresentadora perdeu o primeiro filho que esperava na 33ª semana de gestação em maio de 2025. Ela já havia sofrido um aborto espontâneo em 2019.