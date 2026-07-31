Marcos Llorente e Ferran Torres aparecem em clima amistoso em fotos em IbizaReprodução/Instagram
O atleta falou sobre o caso em resposta à pergunta deixada por fã no Instagram, e afirmou que se sentiu surpreendido com as reações dos internautas acerca da proximidade com o colega. "Me surpreende que, em 2026, o fato de dois homens demonstrarem carinho ainda gere debate. Mas, quando vejo a mentalidade que ainda existe, eu entendo. Para mim, não há nada mais masculino do que um homem seguro de si, que não tem medo de demonstrar carinho por um amigo", afirmou.
Em registros, os jogadores aparecem em deque na baía de Cala Jondal, na Espanha, em clima amistoso. Eles aproveitaram drinks, e realizaram demonstrações de afeto em ocasião, até mesmo com uma foto na qual Ferran beijou o pescoço de Marcos. As imagens geraram uma série de comentários especulando sobre o relacionamento entre os atletas.
A mulher de Llorente, Paddy Charlotte, também estava presente em viagem. O jogador mantém um relacionamento com ela desde 2013, e oficializou a união em 2023. Já Torres, segue solteiro desde seu término com a modelo Martina Hunter, em julho.
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