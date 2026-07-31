Casal está de férias pelo nordeste - Reprodução/Instagram

Casal está de férias pelo nordeste Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2026 15:45

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Entre as imagens, ele mostrou paisagem de praia, e momento carinhoso junto de Isadora, com ele beijando a testa da artista. Em foto, Braathen, escreveu: “Minha luz”.Nesta última quinta-feira (30), eles visitaram restaurante na região. O casal teve registro compartilhado pela chef Morena Leite, que apresentou lembrança junto à atriz e ao atleta.A artista, está desfrutando, com o parceiro, das férias após a finalização das gravações da novela “Coração Acelerado”. Isadora e Lucas mantêm um relacionamento desde o ano passado, e assumiram o namoro em junho do mesmo ano, na ocasião de uma viagem pela Europa.