Casal está de férias pelo nordeste Reprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Isadora Cruz, de 28 anos, e o namorado, Lucas Braathen, de 26, estão aproveitando férias em Trancoso, na Bahia. O esquiador norueguês-brasileiro mostrou registros de passeio pela região litorânea em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (31).
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Atriz e atleta aproveitaram jantar em restaurante em Trancoso - Reprodução/Instagram
Isadora e Lucas com chef Morena Leite - Reprodução/Instagram
Casal está de férias pelo nordeste - Reprodução/Instagram

Entre as imagens, ele mostrou paisagem de praia, e momento carinhoso junto de Isadora, com ele beijando a testa da artista. Em foto, Braathen, escreveu: “Minha luz”.

Nesta última quinta-feira (30), eles visitaram restaurante na região. O casal teve registro compartilhado pela chef Morena Leite, que apresentou lembrança junto à atriz e ao atleta.

A artista, está desfrutando, com o parceiro, das férias após a finalização das gravações da novela “Coração Acelerado”. Isadora e Lucas mantêm um relacionamento desde o ano passado, e assumiram o namoro em junho do mesmo ano, na ocasião de uma viagem pela Europa.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa