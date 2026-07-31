Leticia Spiller compartilhou registro dos filhos, Stella e Pedro Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Letícia Spiller compartilhou uma série de fotos de momentos especiais vividos no mês de julho. Nesta sexta-feira (31), a atriz mostrou um registro dos filhos, Pedro e Stella, em uma festa típica e aproveitou para fazer uma declaração aos herdeiros. 
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Leticia Spiller nos bastidores da novela 'Coração Acelerado' - Reprodução/Instagram
Leticia Spiller resgatou clique de momento relaxante - Reprodução/Instagram
Leticia Spiller compartilhou registro dos filhos, Stella e Pedro - Reprodução/Instagram
Leticia Spiller - Reprodução/Instagram
"Meu infinito todinho! Céu, terra, água, fogo, rio e mar! Lindeza sem fim", escreveu na legenda.
Entre os registros estão um clique relaxando nos bastidores da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, na qual a artista interpreta a personagem Janete, e outro do processo de caracterização, além de um registro de biquíni em meio à natureza.