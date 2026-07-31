Isabella Arantes está grávida de Gabriel MedinaReprodução / Instagram
Durante a declaração para a mulher, o tricampeão mundial de surfe agradeceu a Deus pela chegada do primeiro filho do casal. "Deus sempre nos surpreende com os presentes da vida. Deus nos deu o maior dele, o nosso filho! Deve ter amigo meu descobrindo agora, mas beleza, vambora", declarou o atleta.
Gabriel e Isabella estão juntos desde agosto de 2025. O pedido de casamento ocorreu no dia 10 de julho, em Lisboa, Portugal, e foi divulgado pelo casal por meio de um vídeo nas redes sociais. Vinte dias depois, os dois oficializaram a união.
A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares. Neymar compareceu ao evento ao lado da mulher, Bruna Biancardi. Discretos, os dois apareceram em poucos registros publicados pelos convidados.
gabriel medina confirmando a gravidez durante os votos de casamento! https://t.co/GRx1hwBFlx pic.twitter.com/8wSTTM8Pgu— lia (@secretxlili) July 31, 2026
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