Isabella Arantes está grávida de Gabriel Medina - Reprodução / Instagram

Isabella Arantes está grávida de Gabriel MedinaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 10:09

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Durante a declaração para a mulher, o tricampeão mundial de surfe agradeceu a Deus pela chegada do primeiro filho do casal. "Deus sempre nos surpreende com os presentes da vida. Deus nos deu o maior dele, o nosso filho! Deve ter amigo meu descobrindo agora, mas beleza, vambora", declarou o atleta.Gabriel e Isabella estão juntos desde agosto de 2025. O pedido de casamento ocorreu no dia 10 de julho, em Lisboa, Portugal, e foi divulgado pelo casal por meio de um vídeo nas redes sociais. Vinte dias depois, os dois oficializaram a união.A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares. Neymar compareceu ao evento ao lado da mulher, Bruna Biancardi. Discretos, os dois apareceram em poucos registros publicados pelos convidados.