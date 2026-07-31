Isabella Arantes está grávida de Gabriel MedinaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Gabriel Medina revelou que Isabella Arantes está grávida durante os votos do casamento, celebrado na última quinta-feira (30). O anúncio ocorreu no altar e apareceu em um vídeo que repercutiu nas redes sociais.
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Gabriel Medina anuncia primeiro filho com Isabella Arantes no altar - Reprodução / Instagram
Gabriel Medina revela gravidez durante votos de casamento - Reprodução / Instagram
Isabella Arantes está grávida de Gabriel Medina - Reprodução / Instagram

Durante a declaração para a mulher, o tricampeão mundial de surfe agradeceu a Deus pela chegada do primeiro filho do casal. "Deus sempre nos surpreende com os presentes da vida. Deus nos deu o maior dele, o nosso filho! Deve ter amigo meu descobrindo agora, mas beleza, vambora", declarou o atleta.

Gabriel e Isabella estão juntos desde agosto de 2025. O pedido de casamento ocorreu no dia 10 de julho, em Lisboa, Portugal, e foi divulgado pelo casal por meio de um vídeo nas redes sociais. Vinte dias depois, os dois oficializaram a união.

A cerimônia contou com a presença de amigos e familiares. Neymar compareceu ao evento ao lado da mulher, Bruna Biancardi. Discretos, os dois apareceram em poucos registros publicados pelos convidados.