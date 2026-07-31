Ary Mirelle vai às lágrimas ao passar aniversário de João Gomes longe dele Re - Reprodução do Instagram

Ary Mirelle vai às lágrimas ao passar aniversário de João Gomes longe dele ReReprodução do Instagram

Publicado 31/07/2026 09:12

Rio - Mulher de João Gomes, Ary Mirelle surgiu aos prantos em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta sexta-feira (30), dia em que o cantor completa 24 anos. A influenciadora lamentou a distância do amado, que está em turnê na Austrália, e se declarou para ele.

"Os aniversários dele são tão importantes pra mim. Fico tão feliz. Desde que conheci ele, sempre acordo ele ou corro para dar o primeiro parabéns. Este ano fiquei com o coração apertado, mas entendi. Eu te amo! Quando chegar, vamos comemorar juntinhos", escreveu ela na legenda.

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Recentemente, Ary explicou que decidiu não viajar com João devido à preocupação com os filhos do casal, Jorge e Joaquim. Ela revelou o motivo de não levar os meninos para o exterior. "Além de ser extremamente cansativo, com muita conexão e muito tempo de avião, isso ia fugir totalmente da rotina deles".

Homenagem

Em outra publicação, Ary comemorou o aniversário de João e homenageou o artista. "Feliz aniversário, meu amor. Hoje é um dia muito, muito feliz, e com certeza estaríamos comemorando demais aqui. Desde que te conheci, esse é o primeiro aniversário seu que passamos longe um do outro. Mas você está feliz, realizado, é conhecido mundialmente e as pessoas te amam em todos os lugares. Deus te abençoou e abençoa todos os dias; esse é o melhor presente", iniciou.



"Sou muito feliz com você. Você é o homem da minha vida, o amor da minha vida, você é minha casa, e eu amo cuidar de você e amo ser cuidada por você. Obrigada por ser um pai muito mais que bom para nossos filhos, eles te amam incondicionalmente. Aproveite seu dia, vai sair, curtir (só não vai beber, que eu não deixo quando está longe de mim), vai brincar com seus amigos e lembrar que, em todo canto, a vida é muito boa, só basta a gente querer. Eu te amo, você é meu tudo. Estou com saudade do seu beijo, do seu abraço, queria você aqui!! Parabéns pelo seu dia, meu amor! Obrigada por tudo o que faz pela nossa família todos os dias. Eu, o Jorge e o Joaquim te amamos muito", finalizou.

João comentou: "Meu amor, você é um sonho… obrigado pela surpresa. Estou com saudade de vocês demais."