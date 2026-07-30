Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa forma - Reprodução Instagram

Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa formaReprodução Instagram

Publicado 30/07/2026 22:55 | Atualizado 30/07/2026 22:56

Rio - Marcos Mion mostrou aos seguidores, nesta quinta-feira (30), um pouco das férias que passa na costa italiana. Em uma sequência de fotos publicada nas redes sociais, o apresentador apareceu aproveitando dias de descanso ao lado da esposa, Suzana Gullo, dos filhos e de amigos.