Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa formaReprodução Instagram
Entre os registros, Mion surgiu curtindo a praia e acabou recebendo uma série de elogios pela forma física. "E esse sereio saindo da água?", brincou uma internauta. "De férias 'shapeado'!", comentou outra.
Além dos comentários sobre o físico do apresentador, um acessório usado por ele também despertou a curiosidade dos seguidores. Trata-se de uma bolsa de viagem da Louis Vuitton confeccionada em couro de vitelo, cujo valor gira em torno de R$ 81 mil.
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