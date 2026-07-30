Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa formaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Marcos Mion mostrou aos seguidores, nesta quinta-feira (30), um pouco das férias que passa na costa italiana. Em uma sequência de fotos publicada nas redes sociais, o apresentador apareceu aproveitando dias de descanso ao lado da esposa, Suzana Gullo, dos filhos e de amigos. 
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Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa forma - Reprodução Instagram
Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa forma - Reprodução Instagram
Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa forma - Reprodução Instagram
Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa forma - Reprodução Instagram
Marcos Mion exibe fotos das férias na Itália e chama atenção pela boa forma - Reprodução Instagram


Entre os registros, Mion surgiu curtindo a praia e acabou recebendo uma série de elogios pela forma física. "E esse sereio saindo da água?", brincou uma internauta. "De férias 'shapeado'!", comentou outra.

Além dos comentários sobre o físico do apresentador, um acessório usado por ele também despertou a curiosidade dos seguidores. Trata-se de uma bolsa de viagem da Louis Vuitton confeccionada em couro de vitelo, cujo valor gira em torno de R$ 81 mil.