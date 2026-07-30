Debora Bloch iniciou no teatro com Andrea Beltrão Reprodução/Instagram
Debora Bloch recorda início no teatro ao lado de Andrea Beltrão
Artistas integraram o grupo Manhas e Manias nos anos 1980
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