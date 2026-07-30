Debora Bloch iniciou no teatro com Andrea Beltrão - Reprodução/Instagram

Debora Bloch iniciou no teatro com Andrea Beltrão Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 19:02

Rio - Debora Bloch compartilhou, nesta quinta-feira (30), registros antigos de sua trajetória no teatro na década de 1980. Nas imagens, a atriz aparece no começo da carreira, aos 18 anos, junto de Andrea Beltrão e outros membros do grupo teatral Manhas e Manias.

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"O ano era 1982. Grupo Manhas e Manias. Circo Voador. Andrea Beltrão, Chico Diaz, Marcio Trigo, Carina Cooper, Claudio Baltar, Jose Lavigne, eu e Mario Dias", escreveu na legenda.

A artista falou sobre o momento em que foram realizados os registros. "Aos 18, durante uma apresentação do grupo Manhas e Manias no Circo Voador, em janeiro de 1982, quando a lona criada pelo produtor cultural Perfeito Fortuna foi inaugurada na orla do Arpoador, na Zona Sul do Rio".

Em 2024, Debora Bloch e Andrea Beltrão voltaram a contracenar na novela "No Rancho Fundo", da TV Globo. Elas deram vida, respectivamente, a Deodora Montijo e Zefa Leonel.