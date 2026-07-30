Rodrigão faz declaração à mulher ao relembrar internação: 'Maior conquista' - Reprodução/Instagram

Rodrigão faz declaração à mulher ao relembrar internação: 'Maior conquista'Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 17:43

Rio - Rodrigão usou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para fazer uma declaração de amor à esposa, Adriana Sant'Anna. O ex-BBB relembrou o período em que ficou internado nos Estados Unidos, em 2024, após sofrer uma hemorragia e descobrir um tumor na glândula suprarrenal esquerda.

Na publicação, o empresário afirmou que enfrentar o problema de saúde ao lado da mulher transformou sua forma de enxergar a vida. Ele também deixou uma mensagem de apoio para pessoas que passam por momentos difíceis.

"Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Não sei qual oração você tem feito em silêncio. Mas eu sei que Deus nunca desperdiça uma dor", escreveu.

Rodrigão afirmou que acredita que até os momentos mais difíceis têm um propósito e destacou a importância de valorizar quem permanece ao lado nos períodos de adversidade.

"Às vezes, Deus não muda a situação imediatamente. Primeiro, Ele muda o nosso coração. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso, valorize quem está ao seu lado hoje. Sua esposa. Seu marido. Seus filhos. Seus pais. As pessoas que caminham com você quando ninguém está olhando. No fim, são elas que dão sentido a tudo o que você constrói", refletiu.

O ex-BBB também contou que, desde a internação, passou a dar mais importância ao convívio com a família e aos momentos do dia a dia.

"A vida é curta demais para perder tempo com ego, orgulho, discussões sem sentido ou uma busca infinita por coisas que nunca vão preencher o coração. Se existe uma conquista da qual eu realmente me orgulho, ela não tem preço. É olhar para a minha esposa e para os meus filhos e dizer: vocês são a maior conquista da minha vida", declarou.