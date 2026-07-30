Gaby Amarantos posa em praia na região - Reprodução/Instagram

Gaby Amarantos posa em praia na regiãoReprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 17:34 | Atualizado 31/07/2026 06:08





Entre as imagens, ela mostrou momentos desfrutando de diferentes localidades na cidade, como em um rio, em um restaurante e no centrinho. Para além disso, ela apreciou a culinária da região, descansou em uma rede, e conheceu pontos turísticos.



A artista apareceu, também, posando com um traje de banho verde-amarelo, referente às cores da bandeira do Brasil, em areia de praia amazônica, e realizando passeio de barco pela área.

Rio – Gaby Amarantos , de 47 anos, compartilhou alguns registros das férias em uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (30). A cantora aproveitou um passeio em Curuçá, no Pará.Entre as imagens, ela mostrou momentos desfrutando de diferentes localidades na cidade, como em um rio, em um restaurante e no centrinho. Para além disso, ela apreciou a culinária da região, descansou em uma rede, e conheceu pontos turísticos.A artista apareceu, também, posando com um traje de banho verde-amarelo, referente às cores da bandeira do Brasil, em areia de praia amazônica, e realizando passeio de barco pela área.

Na legenda da publicação, Amarantos falou sobre turnê de seu álbum de estúdio mais recente, “Rock Doido”: "Energizada pelas águas da Amazônia e pronta pra explodir o bagulho na 'Rock Doido Tour 2.0'", escreveu.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa