Rio - Gaby Amarantos, de 47 anos, impresssionou os fãs ao realizar uma performance inusitada e sensual  durante um show da turnê "Rock Doido", em São Paulo, neste sábado (7). A cantora dançou sobre um efeito especial que simulava faíscas e empolgou o público. Um vídeo do momento foi publicado por ela, no Instagram. 
"São Paulo sentiu o fogo da nossa 'Rock Doido Tour'. A casa tava lotada, cheia de fãs prontos para viver esse momento lindo com a gente e ficar completamente rockzados. Teve foguinho, suor, cerveja pro alto e muito rock doido", escreveu ela na legenda. 
Os internautas, claro, reagiram: "Meu Deus alguém me diz como tá o estado de saúde do xarque da Gabi?", disse um usuário da rede social, fazendo referência ao nome do evento de aniversário da artista, "Xarque da Gaby". "O xarque pegou fogo", comentou outro. "Fogo no Xarque", disparou uma terceira pessoa. 
