Claudia OhanaReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Claudia Ohana faz aniversário, neste domingo (8), mas quem ganhou o presente foram os fãs da artista, que completou 63 anos. A atriz compartilhou dois cliques, no Instagram, em que aparece nua, cobrindo as partes íntimas com lençol branco e tapando os seios com um ursinho de pelúcia e as mãos. 
"Acordando com 63 anos. Nada mudou. E tudo mudou. As mudanças acontecem em silêncio, marcando o corpo, moldando a alma. Mas idade é só número. Ontem eu estava com essa mesma carinha, meio bobinha, carinha de mulher que pode brincar de ser criança. Nada boba. É força disfarçada de leveza. Desde dos 15 tendo que trabalhar. Nunca precisei de permissão. Nunca dependi de ninguém. Mãe. Avó. Mulher. Maria Claudia 6.3. Presente", escreveu Claudia na legenda. 
Ivete Sangalo usou emojis de foguinho e coração para comentar a postagem. Sérgio Loroza publicou: "Felicidades pra Ohana!". Os internautas não pouparam elogios à artista. "Uma verdadeira obra de arte de tão linda", afirmou um usuário da rede social. "Um espetáculo de mulher", disse outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Claudia Ohana (@ohanareal)


fotogaleria
Claudia Ohana
Claudia Ohana