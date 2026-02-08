Angélica e Luciano HuckAndy Santana e Patrícia Devoraes / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Vários famosos compareceram ao casamento da influenciadora Esther Marques com o empresário Adolpho Mello, em São Paulo, neste sábado (7). Luciano Huck e Angélica estavam entre os 600 convidados do enlace. A cerimônia religiosa aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo e foi conduzida pelo Padre Fábio de Melo. Já a festa aconteceu na Sala São Paulo.
fotogaleria
Maíra Cardi e Thiago Nigro - Andy Santana e Patrícia Devoraes / Brazil News
Rodrigo Faro e Vera Viel - Andy Santana e Patrícia Devoraes / Brazil News
Os noivos Esther Marques e Adolpho Mello posam juntos - Patrícia Devoraes / Brazil News
Angélica e Luciano Huck - Andy Santana e Patrícia Devoraes / Brazil News
Angélica e Luciano Huck - Andy Santana e Patrícia Devoraes / Brazil News
Outras personalidades como Ronaldo Fenômeno, Celina Locks, Rodrigo Faro, Vera Viel, Maíra Cardi, Thiago Nigro e Maya Massafera também estiveram no casamento.
A noiva, Esther, é filha do bilionário João Adibe Marques - dono de uma empresa farmacêutica. Ela apostou em um vestido branco luxuoso de frente única. A decoração da festa teve como destaque hortênsias azuis e o bolo de seis andares tornou-se um dos pontos altos da noite. 