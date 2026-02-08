Baile da Vogue: Deborah Secco passa perrengue em transição de roupa e quase mostra demais

Rio - Com o tema "Carnavália: O Abre-Alas Fashionista da Avenida", o tradicional Baile da Vogue reuniu um time de celebridades no Copacabana Palace, na noite deste sábado (7). Como de costume, os famosos capricharam nas produções para fazer bonito no tapete vermelho do evento.

Deborah Secco se inspirou na Rainha Momo e na passista, símbolos de liberdade, força e metamorfose do Carnaval, para compor seus looks. Na entrada do evento, a atriz realizou uma transição de roupa - da mais extravagante para outra -, que não deu muito certo. Parte de sua produção arrebentou e ela quase mostrou demais. A artista encarou a situação com bom humor e recebeu ajuda.







Já Sabrina Sato, que é sempre uma das mais aguardadas do evento, se fantasiou de "Boneca Carnavalesca", em referência ao brilho da porta-bandeira, aos estandartes até os bonecos gigantes que traduzem a magia de Olinda. Ela, claro, atraiu olhares e esbanjou boa forma.

Outros famosos como Grazi Massafera, Fátima Bernardes, Camila Pitanga, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Mel Maia, Luciana Gimenez, Rainer Cadete, Giullia Buscacio, Virginia Fonseca, Alane Dias, Juliette e mais personalidades também marcaram presença no baile.

