Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Baile da Vogue: Deborah Secco passa perrengue em transição de roupa e quase mostra demais
Celebridades

Baile da Vogue: Deborah Secco passa perrengue em transição de roupa e quase mostra demais

Evento tradicional reuniu diversos famosos na noite deste sábado no Copacabana Palace

Mais artigos de O Dia
O Dia
Deborah Secco passa perrengue no Baile da Vogue
Deborah Secco
Sabrina Sato
Lore Improta
Deborah Secco
Grazi Massafera
Monique Alfradique
Virginia Fonseca
Giovana Cordeiro
Mel Maia
Clara Moneke
Agatha Moreira e Rodrigo Simas
Camila Pitanga
João Silva
Alane Dias
Mari Gonzales
Bianca Andrade
Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha
Erika Januza
Sabrina Sato
Virginia Fonseca
Karinah
Marvvila
Publicidade
Rio - Com o tema "Carnavália: O Abre-Alas Fashionista da Avenida", o tradicional Baile da Vogue reuniu um time de celebridades no Copacabana Palace, na noite deste sábado (7). Como de costume, os famosos capricharam nas produções para fazer bonito no tapete vermelho do evento. 
Deborah Secco se inspirou na Rainha Momo e na passista, símbolos de liberdade, força e metamorfose do Carnaval, para compor seus looks. Na entrada do evento, a atriz realizou uma transição de roupa - da mais extravagante para outra -, que não deu muito certo. Parte de sua produção arrebentou e ela quase mostrou demais. A artista encarou a situação com bom humor e recebeu ajuda. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Hugo Gloss (@hugogloss)


Já Sabrina Sato, que é sempre uma das mais aguardadas do evento, se fantasiou de "Boneca Carnavalesca", em referência ao brilho da porta-bandeira, aos estandartes até os bonecos gigantes que traduzem a magia de Olinda. Ela, claro, atraiu olhares e esbanjou boa forma. 
Outros famosos como Grazi Massafera, Fátima Bernardes, Camila Pitanga, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Mel Maia, Luciana Gimenez, Rainer Cadete, Giullia Buscacio, Virginia Fonseca, Alane Dias, Juliette e mais personalidades também marcaram presença no baile. 
 
 
 
 
Você pode gostar
mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]