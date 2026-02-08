Anitta e Kelly Key - Reprodução do Instagram

Publicado 08/02/2026 14:05

Rio - Anitta recebeu Kelly Key em seu evento pré-carnavalesco "Ensaios da Anitta", na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado (7). No palco, as duas cantaram os sucessos da loira, como "Adoleta" e "Baba". Um registro do momento foi compartilhado no Instagram do evento.







Quem também participou do show da Poderosa foi o cantor Matheus Fernandes. Na ocasião, ele presenteou Anitta com o mapa astral do cachorro dela, Plínio, além de um pingente pra cada um dos animais de estimação da artista. Ele, ainda, anunciou que iria doar R$ 10 mil por mês para uma instituição de cuida de animais em situação de abandono.