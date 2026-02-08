Anitta e Kelly KeyReprodução do Instagram
Chay Suede recebe o carinho de Fernanda Montenegro após espetáculo
Veterana assistiu ao monólogo 'Peça infantil — A vida e as opiniões do cavalheiro Roobertchay', neste sábado
Vídeo: Anitta recebe Kelly Key em show
Apresentação aconteceu em Belo Horizonte neste sábado
Claudia Ohana posa nua para comemorar aniversário de 63 anos
Atriz recebeu vários elogios de famosos e fãs
Pegou fogo! Gaby Amarantos faz performance inusitada durante show
Vídeo do momento foi publicado por ela no Instagram
Angélica, Luciano Huck e outros famosos vão à casamento de influenciadora
Esther Marques e Adolpho Mello oficializaram a união, em São Paulo, neste sábado
Baile da Vogue: Deborah Secco passa perrengue em transição de roupa e quase mostra demais
Evento tradicional reuniu diversos famosos na noite deste sábado no Copacabana Palace