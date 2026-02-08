Chay Suede e Fernanda MontenegroReprodução do Instagram

Rio - Fernanda Montenegro, de 96 anos, prestigiou o espetáculo "Peça infantil — A vida e as opiniões do cavalheiro Roobertchay", estrelado por Chay Suede, no Teatro Casa Grande, na Zona Sul, neste sábado (7), e fez questão de cumprimentar o ator. Um registro do momento foi compartilhado pelo artista no Instagram Stories, neste domingo (8). No clique, ele aparece sentado no palco - ainda caracterizado - enquanto recebia o carinho da veterana. 
O monólogo recria a vida do artista, passando por acontecimentos da infância e adolescência dele de uma forma livre e nada infantil, apesar do que aponta o título, misturadas a referências de obras clássicas da literatura como "A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy" (Laurence Sterne) e "Memórias póstumas de Brás Cubas" (Machado de Assis).
Em entrevista recente ao DIA, Chay descreveu seu personagem, Cavaleiro Roobertchay, como uma pessoa "fundamentalmente ingênua", na mesma medida que é confiante. "Há uma pureza infantil nesse personagem que eu acho bonita, uma ausência de cinismo e de ironia, que fazem com que ele, em alguns momentos, pareça alguém muito seguro de si, mas em outros momentos, se deixe quebrar diante do público. A maneira com a qual esse personagem conta as histórias sobre sua infância e adolescência, causa a sensação de que um pedaço importante dele ainda mora lá".
"Peça infantil — A vida e as opiniões do cavalheiro Roobertchay" fica em cartaz no Rio até o dia 1º de março.  Entre os dias 13 e 17 não haverá apresentações devido ao Carnaval. 