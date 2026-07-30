Gabriel Medina e Isabella Arantes oficializam casamento em MaresiasReprodução Instagram
A noiva entrou acompanhada do pai ao som da música Eu e Minha Casa, da cantora gospel Julliany Souza. O casamento foi celebrado pelo pastor André Fernandes, enquanto a organização ficou sob responsabilidade do cerimonialista Junior Donatto. As madrinhas usaram vestidos em tom verde-oliva, mesma cor que apareceu nos convites e em outros detalhes da identidade visual da festa.
Dias antes da cerimônia, Medina e Isabella anunciaram o casamento nas redes sociais com um ensaio pré-wedding na praia e a mensagem: "Pra sempre começa hoje". A decoração seguiu uma proposta inspirada na natureza do litoral, com predominância de tons de branco, verde-sálvia e areia, além de materiais como madeira, fibras naturais, linho e vidro.
O cardápio começou com um coquetel de boas-vindas e uma seleção de entradas frias, incluindo saladas, carpaccio e tartar de salmão. No jantar, os convidados puderam escolher entre pratos como escalope de mignon, gnocchi ao molho carbonara e peixe ao molho de limão-siciliano. A festa também contou com buffet de sobremesas e um bar de drinks durante toda a noite.
Já na reta final da comemoração, os noivos apostaram em um tradicional lanche da madrugada, servindo hambúrgueres e batatas fritas aos convidados que permaneceram até o fim da celebração.
O casamento aconteceu na Mira Casa, espaço para eventos localizado em Maresias. O pacote para realizar uma festa no local parte de R$ 120 mil e inclui hospedagem em cinco casas com 12 suítes, uso exclusivo da propriedade por três dias, além de estrutura para eventos com até 250 convidados.
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