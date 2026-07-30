Luana Piovani compartilha fotos em praia de nudismo em Ibiza: 'Pelada' - Reprodução Instagram

Luana Piovani compartilha fotos em praia de nudismo em Ibiza: 'Pelada'Reprodução Instagram

Publicado 30/07/2026 21:00

Rio - Luana Piovani aproveitou um dia de sol em uma praia de nudismo durante a viagem que faz por Ibiza, na Espanha. A atriz compartilhou os registros nos Stories do Instagram, na última quarta-feira (29), e entrou na brincadeira ao comentar a experiência.

Nas imagens, Luana aparece deitada sobre uma pedra enquanto toma sol sem roupas. Para publicar as fotos, ela cobriu as partes íntimas com figurinhas de estrelas-do-mar, cerejas e maçãs.

Bem-humorada, a atriz legendou a publicação com uma brincadeira: "Praia o quê? Repita comigo: pelada!".

A viagem pela ilha espanhola vem sendo compartilhada por Luana nas redes sociais, onde ela tem mostrado momentos de lazer ao lado de amigas.