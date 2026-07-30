Ester Expósito conta que seguirá com medidas legais contra responsáveis por rumores e boatos - Reprodução/Instagram

Ester Expósito conta que seguirá com medidas legais contra responsáveis por rumores e boatos Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2026 19:25 | Atualizado 31/07/2026 06:10

Rio – Ester Expósito , de 26 anos, se pronunciou sobre rumores que têm circulado nas redes sociais acerca de sua vida privada, e afirmou que seguirá com medidas legais em torno do caso. A atriz espanhola é namorada do jogador Kylian Mbappé, de 27.

Em publicação realizada nos Stories do Instagram, Expósito conta que tem sofrido com a disseminação de manchetes com informações difamatórias sobre ela. “Nos últimos meses, e especialmente nesses dias, têm circulado nas redes sociais manchetes e informações falsas e difamatórias sobre mim e minha vida pessoal, que nada tem de compatível com a realidade ou com o que sou”, escreveu.

Ela descreveu os rumores como “boatos absurdos”, e afirmou que eles teriam sido criados com a intenção de “manchar uma história entre duas pessoas”, e de ferir a dignidade da artista.

A atriz ainda declarou que decidiu impor um limite em torno do caso e seguir com medidas legais. “Nem tudo é válido, e dessa vez me vejo obrigada a pôr aqui um limite e agir com meios legais contra os responsáveis”, determinou.

Ester mantém um relacionamento com o artilheiro francês, Mbappé, desde o início do ano, e acompanhou o jogador durante o período da Copa do Mundo.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa