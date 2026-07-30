Ester Expósito conta que seguirá com medidas legais contra responsáveis por rumores e boatos Reprodução/Instagram
Ester Expósito fala sobre rumores e afirma que tomará medidas legais
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Artistas integraram o grupo Manhas e Manias nos anos 1980