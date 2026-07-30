Milena e Ana Paula - Reprodução do Instagram / Vídeo

Milena e Ana Paula Reprodução do Instagram / Vídeo

Publicado 30/07/2026 22:02

Rio - Milena Lages , conhecida nas redes sociais como Tia Milena, se pronunciou nesta quinta-feira (30) após internautas levantarem suspeitas de um possível afastamento de Ana Paula Renault. Os rumores começaram depois que a influenciadora alterou a legenda de uma foto ao lado da campeã do BBB 26, retirando a declaração "eu te amo" e mantendo apenas alguns emojis.

Com a repercussão, Milena esclareceu que a mudança fazia parte de uma reorganização do perfil. "Estava revisando algumas coisas", escreveu ao responder um seguidor.

Em outro comentário, a ex-BBB criticou a atenção dada ao assunto e afirmou que apenas reorganizava o Instagram, usado por ela como ferramenta de trabalho.

"Eu simplesmente organizei o feed, apaguei algumas coisas, mudei legendas e é só isso que reparam? Pelo amor de Deus, vão viver, meu povo", disse.

Ela ainda aproveitou para incentivar os seguidores a darem visibilidade a causas sociais. "Divulguem a Rede Abrigo, a Teto, que ajuda milhares de pessoas, a ONG que acolhe animais de rua e depois coloca para adoção. Existem tantas coisas melhores para falar", completou.

Milena e Ana Paula estreitaram a amizade durante o BBB 26, quando integraram, ao lado de Juliano Floss, a aliança apelidada pelo público de "Os Eternos". O trio chegou unido à final do reality, vencida por Ana Paula Renault. Milena terminou em segundo lugar, enquanto Juliano ficou com a terceira colocação.