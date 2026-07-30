Grazi Massafera - Roberto Filho/Brazil News

Grazi Massafera Roberto Filho/Brazil News

Publicado 30/07/2026 21:09

Rio - Os atores que integram o elenco de "Corrida dos Bichos" marcaram presença na pré-estreia do filme na noite desta quinta-feira (30), no Centro do Rio. A produção chega na plataforma de streaming Prime Video no dia 7 de agosto.

Rodrigo Santoro posou ao lado da mulher, Mel Fronckowiak. Outros integrantes do longa-metragem que estiveram no evento foram João Guilherme, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Isis Valverde, Seu Jorge, Thainá Duarte e Matheus Abreu.

O projeto acompanha um Rio de Janeiro distópico em que a sociedade é dividida entre ricos e pobres. A cidade, marcada pelo cenário de devastação, virou palco de uma competição mortal inspirada no jogo do bicho.