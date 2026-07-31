Vini Jr. encanta ao brincar com filho caçula de Virginia em festa - Reprodução / Instagram

Vini Jr. encanta ao brincar com filho caçula de Virginia em festaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 07:55

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Em um vídeo publicado pela influenciadora, o jogador aparece com o menino de 1 ano no colo diante de um animador fantasiado de vaca. O atleta incentiva José Leonardo a tocar na pata do personagem e comemora quando o pequeno consegue completar a brincadeira.“Fofinho da mamãe”, escreveu Virginia ao compartilhar o registro.A empresária também mostrou a chegada da família à comemoração. Nas imagens, ela aparece ao lado das filhas Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3, enquanto José Leonardo permanece no colo de Vini Jr. Os três filhos são fruto do antigo relacionamento da influenciadora com Zé Felipe.A festa celebrou os 3 anos de Gabriel, filho de William Gusmão, irmão de Virginia por parte de mãe. O evento ocorreu em Goiânia, cidade onde parte da família da influenciadora vive.Antes da celebração, Virginia e Vini Jr. passaram alguns dias em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o jogador mantém residência. O casal também esteve recentemente de férias na Jamaica.