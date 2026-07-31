Thaynara OG reage às especulações de gravidez - Reprodução do Instagram

Thaynara OG reage às especulações de gravidezReprodução do Instagram

Publicado 31/07/2026 06:31



Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Thaynara OG se manifestou sobre os rumores de que estaria grávida. A influenciadora digital de 34 anos negou a gestação, por meio das redes sociais, e explicou o motivo do "buchinho". Ela ainda revelou o que tem feito para tentar perder peso.

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"Gente, eu não estou grávida! Só acima do meu peso mesmo. Estou tentando resolver esse buchinho aí com déficit calórico e exercício, mas eu amo comer", escreveu ela, em uma publicação feita no Instagram Stories.

A influenciadora vive um relacionamento com o engenheiro civil André Ferraz. Juntos desde o fim de 2024, os dois costumam manter a vida pessoal longe dos holofotes.