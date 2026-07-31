Thiago Stabile, Samara Martins e Virginia Fonseca em registro da Wepink - reprodução/ redes sociais

Thiago Stabile, Samara Martins e Virginia Fonseca em registro da Wepinkreprodução/ redes sociais

Publicado 31/07/2026 06:50 | Atualizado 31/07/2026 07:22

Samara Martins e Thiago Stabile, sócios de Virginia Fonseca na Wepink, foram incluídos em um inquérito da Polícia Civil de São Paulo que apura suspeita de lavagem de dinheiro. No dia 16 de julho, o delegado responsável determinou diligências para localizar os empresários, que deverão prestar esclarecimentos sobre uma suposta “empreitada criminosa”.

A investigação tem como alvo Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como “Japa do PCC”, que teria investido R$ 800 mil na Pink Lash, empresa de beleza que antecedeu a Wepink. O inquérito apura se dinheiro vindo do tráfico foi aplicado em imóveis, empresas de fachada e negócios do setor de beleza.

Virginia não foi incluída nesse inquérito específico, mas os sócios dela foram. O império continua pink, só que o noticiário está ganhando tons cada vez menos rosados. No catálogo, sai o body splash e entra o Eau de Inquérito, com notas de polícia, dinheiro e sociedade antiga. E a fixação promete ser longa.

Correios não acham endereço

Virginia Fonseca aparece diariamente para mais de 56 milhões de seguidores, mas os Correios não conseguiram localizá-la para entregar a citação na ação movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra ela e a Blaze. A correspondência foi enviada ao Residencial Aldeia do Vale, em Goiânia, onde a influenciadora morou com Zé Felipe, mas voltou com a anotação “endereço insuficiente”.

A ação acusa Virginia e a casa de apostas de supostas práticas abusivas e publicidade enganosa. O MP pede uma condenação solidária de R$ 120 milhões por danos morais coletivos. A investigação foi aberta após a análise de mais de 42 mil reclamações contra a plataforma. Até aqui, houve uma tentativa frustrada de citação, não um desaparecimento oficial.

É curioso. Nos stories, Virginia mostra roupa, maquiagem, viagem, café da manhã, romance e até aposta. Para os seguidores, localização quase em tempo real. Para a Justiça, endereço insuficiente. Quem vende de tudo para milhões agora só precisa atualizar o CEP. Porque, no Instagram, ela entrega conteúdo o dia inteiro. Os Correios é que não conseguiram entregar nem o envelope.