Davi Brito e Emilly se casaram após quatro meses de relacionamento - Reprodução/ rede social

Davi Brito e Emilly se casaram após quatro meses de relacionamentoReprodução/ rede social

Publicado 29/07/2026 10:00

Davi Brito e Emilly se casaram após quatro meses de relacionamento. Para a cerimônia, o ex-BBB dispensou o traje tradicional e apareceu com a camisa do Bahia. A noiva também fugiu do vestido longo e escolheu um macaquinho.

O relacionamento dos dois já tinha intimidade de sobra. Emilly chegou a contar que permanecia no banheiro enquanto Davi fazia suas necessidades. Depois disso, o casamento era praticamente o próximo capítulo.

Que sejam felizes. Sobre quanto tempo vai durar, esta coluna prefere não fazer apostas.