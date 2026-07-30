Tiago Brunet nega qualquer participação no investimento que teria provocado prejuízo milionário ao casal - Reprodução/ Redes sociais

Tiago Brunet nega qualquer participação no investimento que teria provocado prejuízo milionário ao casalReprodução/ Redes sociais

Publicado 30/07/2026 06:50

Tiago Brunet, um dos principais pregadores e mentores cristãos do país, foi incluído em uma ação de R$ 2,76 milhões movida pelo casal André Luis e Penélope Batista Escandura. Eles afirmam que conheceram, durante uma mentoria do Instituto Destiny, um representante das empresas BTK e, depois disso, investiram R$ 1,75 milhão com a promessa de um rendimento de cerca de 20% ao mês em operações de day trade. Agora, alegam ter sido vítimas de um golpe e pedem na Justiça a devolução do dinheiro, indenização por danos morais e a responsabilização dos envolvidos.

A defesa de Brunet nega qualquer participação no negócio, afirma que ele jamais indicou investimentos financeiros e sustenta que o teólogo também foi surpreendido pelas acusações. A Justiça, por enquanto, negou o pedido de bloqueio de bens por entender que não havia elementos suficientes para uma medida tão extrema.

A repercussão do caso reuniu nomes conhecidos do universo do empreendedorismo. Wendell Carvalho, empresário e mentor, disparou que quem acredita em rentabilidade de 20% ao mês “merece perder dinheiro”. Pablo Marçal, empresário e influenciador, afirmou que, pelo que soube, o acusado de aplicar o golpe teria comprado a mentoria de Brunet justamente para conquistar a confiança dos participantes. Já o cabeleireiro das celebridades Marco Antônio de Biaggi resumiu a confusão em uma frase: “Tenho pavor desses coaches e mentores. Credo.”

No fim das contas, o único rendimento garantido foi o da polêmica.