Vini Jr. teria trocado o número e desativado o antigo WhatsApp depois de reatar com Virginia - reprodução/instagram

Vini Jr. teria trocado o número e desativado o antigo WhatsApp depois de reatar com Virginiareprodução/instagram

Publicado 30/07/2026 12:00

Vini Jr. resolveu mostrar que, desta vez, a marcação é cerrada. Segundo Day Magalhães, ex-affair do jogador, ele trocou o número do telefone e desativou o WhatsApp antigo após reatar com Virginia. A mudança teria ocorrido durante a viagem romântica do casal à Jamaica.

Depois de conversas íntimas com outras mulheres vazarem e o namoro entrar em impedimento, o atacante aparentemente decidiu limpar a área. Apagou o WhatsApp, mudou o contato e fechou o gol para os antigos contatinhos. Virginia deve ter gostado: ganhou um namorado com número novo, embora o histórico continue salvo na nuvem da fofoca.