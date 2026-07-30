Vini Jr. teria trocado o número e desativado o antigo WhatsApp depois de reatar com Virginiareprodução/instagram
Por exigência da Virginia, Vini Jr. muda até de número
Jogador teria desativado o antigo WhatsApp e trocado o telefone depois de reatar o namoro com a influenciadora
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