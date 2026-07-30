Xuxa afirmou que não é de esquerda nem tem partido, mas reiterou sua oposição a Jair Bolsonaro - Reprodução de vídeo

Xuxa afirmou que não é de esquerda nem tem partido, mas reiterou sua oposição a Jair BolsonaroReprodução de vídeo

Publicado 30/07/2026 08:30

Xuxa Meneghel fez um longo desabafo, na última terça-feira, após voltar a ser atacada por influenciadores de direita por causa dos figurinos e da concepção da turnê O Último Voo da Nave. A discussão começou depois que a influenciadora Rayne Melo, que se apresentou como cristã e de direita, publicou um vídeo defendendo a apresentadora e dizendo que boa parte das críticas acontecia porque Xuxa seria “assumidamente de esquerda”.

A Rainha dos Baixinhos agradeceu a defesa, mas tratou logo de corrigir o rótulo. Disse que não é de esquerda, não tem partido nem posição política definida. Só fez questão de deixar uma coisa cristalina: é contra Jair Bolsonaro. “Para ele não ser nosso presidente, faria 22 mil ‘eles’”, escreveu. Xuxa pode até não escolher lado, mas, quando vê Bolsonaro, o alfabeto inteiro vira L.