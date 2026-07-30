Xuxa afirmou que não é de esquerda nem tem partido, mas reiterou sua oposição a Jair BolsonaroReprodução de vídeo
Xuxa diz que não é de esquerda, só não suporta Bolsonaro
Apresentadora rejeita rótulo político, mas reafirma publicamente sua oposição ao ex-presidente
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