Ximbinha negou ter perdido a mansão, mas recebeu um alerta da equipe jurídica de JoelmaDivulgação
Após negar perda da mansão, Ximbinha recebe recado de Joelma
Cantora afirma que imóvel ainda pertence aos dois e não pode ser negociado sem a autorização dela
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