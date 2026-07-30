Ximbinha negou ter perdido a mansão, mas recebeu um alerta da equipe jurídica de Joelma - Divulgação

Ximbinha negou ter perdido a mansão, mas recebeu um alerta da equipe jurídica de JoelmaDivulgação

Publicado 30/07/2026 11:00

Depois de esta coluna noticiar que Ximbinha teria perdido para um agiota a mansão onde viveu com Joelma, o guitarrista negou dívida, crise financeira e qualquer perda de patrimônio. Agora, a ex-mulher entrou na história e trouxe um detalhe nada confortável para ele.

Por meio de sua equipe jurídica, Joelma afirmou que o imóvel ainda pertence aos dois e não poderia ser vendido, alugado, transferido ou entregue a ninguém sem a autorização dela. Traduzindo: se Ximbinha realmente negociou a mansão sozinho, fez o que não poderia fazer.

O músico sustenta que apenas deixou a casa e se mudou com a filha Yasmin para um apartamento, numa decisão planejada há meses. A defesa de Joelma, porém, alerta que qualquer negociação sem o consentimento da cantora pode ser anulada pela Justiça.

Joelma não confirmou o agiota, mas também não correu para salvar o ex. Apenas avisou que, se Ximbinha mexeu sozinho no patrimônio dos dois, pode ter perdido bem mais do que o endereço.