Lucas Lobato (à esquerda) negou qualquer envolvimento com homens e desafiou quem afirma o contrário a mostrar provas Reprodução/ rede social
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Lucas Lobato nega qualquer envolvimento com homens e desafia quem sustenta os rumores a apresentar provas
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