Lucas Lobato (à esquerda) negou qualquer envolvimento com homens e desafiou quem afirma o contrário a mostrar provas - Reprodução/ rede social

Lucas Lobato (à esquerda) negou qualquer envolvimento com homens e desafiou quem afirma o contrário a mostrar provas Reprodução/ rede social

Publicado 30/07/2026 10:00

Apontado há meses nas redes sociais como um suposto affair de Carlinhos Maia, o influenciador Lucas Lobato resolveu colocar um ponto final nos rumores. Em vídeo publicado nas redes, ele afirmou que nunca teve qualquer envolvimento com homens e foi categórico: “Nunca fiquei com homem, nunca dei sequer um selinho e nunca tive nenhum tipo de interação física, sexual ou sentimental com homem.”

Lucas ainda desafiou quem disser o contrário a aparecer com provas. Pelo visto, cansou de responder à mesma pergunta e resolveu trocar os boatos por um ultimato. Se vai encerrar a novela, só os próximos capítulos dirão.