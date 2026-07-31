Wagner Moura confirma participação no próximo 'Onze Homens e Um Segredo' - AFP

Wagner Moura confirma participação no próximo 'Onze Homens e Um Segredo'AFP

Publicado 31/07/2026 07:13

Rio - Wagner Moura , de 50 anos, vai integrar o elenco do próximo filme da franquia "Onze Homens e Um Segredo". O ator confirmou a participação no longa-metragem, que será dirigido por Bradley Cooper, mas não revelou se seu personagem será um vilão.

"A única coisa que posso dizer é que estou muito animado. Isso é algo que só poderia acontecer depois de 'O Agente Secreto'", disse Wagner em entrevista à revista norte-americana GQ.

Ele também fez questão de elogiar Cooper. "Eu tive uma ótima conexão com Bradley Cooper. Ele é alguém que admiro bastante, é um ator e diretor fantástico. Ao conversar com ele, ver seu entusiasmo e a maneira como enxerga as coisas, percebe-se que ele é um artista realmente brilhante. Pode ter certeza de que ele vai criar algo muito interessante e visualmente incrível."

Em cartaz na Europa com a peça "Julgamento – Depois do Inimigo do Povo", Wagner explicou que iniciará as gravações do filme, que também terá Margot Robbie e Bradley no elenco, após a turnê teatral. "Estou finalizando a turnê com a peça no dia 11 de agosto, e eles já estarão filmando, mas vão esperar por mim. Então, assim que acabar essa peça, vou encontrá-los para gravar", destacou.

Na entrevista, o ator também reagiu aos rumores de que participaria de outras grandes franquias, como 'X-Men' e '007'. "Não sei absolutamente nada sobre essas coisas, mas é meio legal, não é? (Risos). Eu gosto. Mas, até onde sei, não há nada concreto", afirmou.