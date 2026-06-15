Filme 'A Última Casa' com Wagner Moura e Greta Lee - Reprodução / Instagram

Filme 'A Última Casa' com Wagner Moura e Greta Lee Reprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 12:22

Rio - A Netflix divulgou nesta segunda-feira (15) o trailer oficial de "A Última Casa", novo suspense estrelado por Wagner Moura e Greta Lee. O filme chega ao catálogo da plataforma em 7 de agosto.



Na trama, uma família formada por quatro pessoas vê a rotina mudar de forma inesperada ao descobrir que está presa dentro da própria casa, sem qualquer possibilidade de sair. Diante da situação, os personagens precisam encontrar maneiras de sobreviver à escassez de recursos enquanto tentam entender a origem da ameaça misteriosa responsável pelo confinamento.



Além de Moura e Greta Lee, o elenco reúne Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski e Gabriel Barbosa. A direção é de Louis Leterrier, conhecido por trabalhos como a série "Lupin". Já o roteiro leva a assinatura de Matthew Robinson, que também escreveu "Amor e Monstros".

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