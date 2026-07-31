Gusttavo Lima é parado em blitz da PRF - Reprodução de vídeo

Gusttavo Lima é parado em blitz da PRFReprodução de vídeo

Publicado 31/07/2026 08:01 | Atualizado 31/07/2026 08:05

Rio - Gusttavo Lima, de 36 anos, foi parado por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e compartilhou um vídeo do momento no Instagram, nesta quinta-feira (30). Durante a fiscalização, o artista fez o teste do bafômetro e conversou com as autoridades.

Nas imagens, Gusttavo aparece dentro do carro e realiza o teste do bafômetro, que dá negativo para o consumo de álcool. Em seguida, ele se identifica com o nome de batismo, Nivaldo Batista Lima. "O senhor é artista?", quis saber um dos policiais. Gusttavo confirma: "Cantor".

Sem reconhecer o sertanejo, o agente pergunta: "Qual é a banda do senhor?". O artista reage: "Gusttavo Lima". Em seguida, um outro policial se aproxima para pedir o CPF de Gusttavo, e elogia o cantor: "É impressão minha ou é o maior cantor do Brasil? Ah, é o próprio". O cantor agradeceu a gentileza.

Na legenda do vídeo, Lima brincou: "Nem o Embaixador escapa, bebê. Parabéns pelo trabalho, PRF!"

Confira: