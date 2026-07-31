Tico Santa Cruz voltou a comentar declaração sobre sexualidade fluida feita em 2021 - Reprodução / Instagram

Tico Santa Cruz voltou a comentar declaração sobre sexualidade fluida feita em 2021Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 09:40 | Atualizado 31/07/2026 11:24

"Quando eu comecei a falar sobre isso, eu não sabia bem sobre o que eu tava falando exatamente, e a coisa tomou uma proporção absurda. Eu mesmo aprendi, obviamente, a tomar mais cuidado com os temas que eu abordo", declarou.Na época da repercussão, o cantor explicou que havia entendido, inicialmente, que o termo "sexualidade fluida" se referia a uma pessoa livre de preconceitos. Depois da repercussão, disse que recebeu explicações de integrantes da comunidade LGBTQIA+ sobre o conceito e reconheceu o equívoco.

Em 2021, Tico afirmou que era hétero, casado e pai de dois filhos, mas que não teria problemas em viver outras experiências caso isso acontecesse no futuro. Na ocasião, também disse que não tinha preconceitos e que poderia se relacionar com uma mulher trans.Além de retomar a polêmica sobre sua sexualidade, o músico também falou sobre mudanças na relação com as redes sociais. Segundo ele, a psicanálise o ajudou a perceber que os conflitos vividos no ambiente digital estavam afetando sua saúde mental e o levaram a deixar plataformas como X, antigo Twitter, e Facebook."Eu considero o Twitter, o X, o crack da internet. É muito tóxico, tem uma dopamina ali que é pior do que cocaína. As pessoas ficam viciadas naquilo ali mesmo", afirmou.Hoje, Tico contou que utiliza o Instagram principalmente como ferramenta de trabalho para divulgar conteúdos sobre esporte e saúde mental, sem a pretensão de atuar como especialista."Se eu pudesse falar alguma coisa pras pessoas é: procurem entender se isso que vocês estão fazendo realmente não está tomando muito do seu tempo, que você poderia estar dedicando para alguma coisa que é mais útil para a sua vida, como cuidar de si mesmo."