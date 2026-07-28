Rio das Ostras - Rio das Ostras entrará definitivamente no roteiro dos grandes eventos do inverno fluminense a partir desta quinta-feira (30). A Lagoa de Iriry receberá o 2º Festival Gastronômico e o Festival Sesc de Inverno 2026, uma programação que reunirá gastronomia, música, cultura, literatura, entretenimento e experiências para todas as idades até domingo (2). A expectativa é atrair milhares de visitantes, movimentar bares, hotéis, restaurantes e fortalecer a economia local em um dos períodos mais importantes para o turismo da cidade.
A programação oficial foi apresentada durante coletiva realizada no restaurante Picanha da Praia. O evento é resultado da parceria entre o Núcleo Gourmet, o Sindicomércio, o Sesc RJ e o município, consolidando uma iniciativa que amplia as opções de lazer durante a baixa temporada e reforça Rio das Ostras como destino de experiências gastronômicas e culturais.
Ao longo de quatro dias, o público encontrará mais de 15 estabelecimentos participantes oferecendo receitas criadas especialmente para o festival. Para facilitar o acesso, os valores dos pratos foram padronizados. As entradas custarão R$ 35 e os pratos principais R$ 40, permitindo que moradores e turistas conheçam diferentes sabores em um único espaço.
Além da degustação, o festival investirá em experiências interativas. A Cozinha Show reunirá chefs, confeiteiros, sommeliers, baristas e especialistas em gastronomia para demonstrações ao vivo, oficinas e harmonizações abertas ao público, aproximando visitantes dos profissionais responsáveis por algumas das principais referências da culinária regional.
O presidente do Núcleo Gourmet, Allan Barros, destacou que a proposta vai muito além da alimentação.
"A ideia é fortalecer a gastronomia de Rio das Ostras, valorizar nossos estabelecimentos e proporcionar uma experiência completa, reunindo boa comida, conhecimento, entretenimento e convivência em um ambiente agradável."
A música também terá papel de destaque. Enquanto o Palco Gourmet receberá artistas locais e regionais durante toda a programação, o Palco Sesc concentrará os grandes shows nacionais. Entre as atrações mais aguardadas estão Léo Jaime, que sobe ao palco no sábado (1º), e Paula Fernandes, responsável pelo encerramento do festival no domingo (2).
O Festival Sesc de Inverno também levará ao público apresentações circenses, intervenções culturais, atividades literárias, performances poéticas, espaços de leitura e ações voltadas ao incentivo à cultura, ampliando as opções de entretenimento para crianças, jovens e adultos.
Durante a apresentação da programação, o prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que eventos dessa natureza ajudam a fortalecer a vocação turística da cidade.
"Rio das Ostras já possui belezas naturais reconhecidas, praias, lagoas e uma excelente estrutura para receber visitantes. Com eventos como este, ampliamos ainda mais as opções de lazer, incentivamos o turismo e fortalecemos a economia local."
O presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, ressaltou a diversidade da programação preparada para o público.
"Além dos shows nacionais, teremos Cozinha Show do Senac, BiblioSesc, atividades culturais e atrações distribuídas durante todo o dia. Será uma programação completa para toda a família."
A área gastronômica funcionará das 17h à meia-noite na quinta-feira (30) e na sexta-feira (31). No sábado (1º) e no domingo (2), o espaço abrirá às 11h e seguirá até meia-noite.
Com entrada gratuita, o festival promete transformar a Lagoa de Iriry em um dos principais pontos de encontro do inverno fluminense, reunindo boa música, gastronomia de qualidade, cultura e lazer em um cenário que une natureza e entretenimento.
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