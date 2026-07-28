Lagoa de Iriry receberá chefs, artistas, restaurantes e milhares de visitantes durante quatro dias de programação cultural e gastronômica - Foto: Douglas Smmithy

Lagoa de Iriry receberá chefs, artistas, restaurantes e milhares de visitantes durante quatro dias de programação cultural e gastronômicaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/07/2026 13:28 | Atualizado 28/07/2026 14:13

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrará definitivamente no roteiro dos grandes eventos do inverno fluminense a partir desta quinta-feira (30). A Lagoa de Iriry receberá o 2º Festival Gastronômico e o Festival Sesc de Inverno 2026, uma programação que Rio das Ostras entrará definitivamente no roteiro dos grandes eventos do inverno fluminense a partir desta quinta-feira (30). A Lagoa de Iriry receberá o 2º Festival Gastronômico e o Festival Sesc de Inverno 2026, uma programação que reunirá gastronomia, música, cultura, literatura, entretenimento e experiências para todas as idades até domingo (2). A expectativa é atrair milhares de visitantes, movimentar bares, hotéis, restaurantes e fortalecer a economia local em um dos períodos mais importantes para o turismo da cidade.

A programação oficial foi apresentada durante coletiva realizada no restaurante Picanha da Praia. O evento é resultado da parceria entre o Núcleo Gourmet, o Sindicomércio, o Sesc RJ e o município, consolidando uma iniciativa que amplia as opções de lazer durante a baixa temporada e reforça Rio das Ostras como destino de experiências gastronômicas e culturais.

Ao longo de quatro dias, o público encontrará mais de 15 estabelecimentos participantes oferecendo receitas criadas especialmente para o festival. Para facilitar o acesso, os valores dos pratos foram padronizados. As entradas custarão R$ 35 e os pratos principais R$ 40, permitindo que moradores e turistas conheçam diferentes sabores em um único espaço.

Lagoa de Iriry receberá chefs, artistas, restaurantes e milhares de visitantes durante quatro dias de programação cultural e gastronômica Foto: Divulgação Além da degustação, o festival investirá em experiências interativas. A Cozinha Show reunirá chefs, confeiteiros, sommeliers, baristas e especialistas em gastronomia para demonstrações ao vivo, oficinas e harmonizações abertas ao público, aproximando visitantes dos profissionais responsáveis por algumas das principais referências da culinária regional.

O presidente do Núcleo Gourmet, Allan Barros, destacou que a proposta vai muito além da alimentação.

"A ideia é fortalecer a gastronomia de Rio das Ostras, valorizar nossos estabelecimentos e proporcionar uma experiência completa, reunindo boa comida, conhecimento, entretenimento e convivência em um ambiente agradável."

A música também terá papel de destaque. Enquanto o Palco Gourmet receberá artistas locais e regionais durante toda a programação, o Palco Sesc concentrará os grandes shows nacionais. Entre as atrações mais aguardadas estão Léo Jaime, que sobe ao palco no sábado (1º), e Paula Fernandes, responsável pelo encerramento do festival no domingo (2).

O Festival Sesc de Inverno também levará ao público apresentações circenses, intervenções culturais, atividades literárias, performances poéticas, espaços de leitura e ações voltadas ao incentivo à cultura, ampliando as opções de entretenimento para crianças, jovens e adultos.

Durante a apresentação da programação, o prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que eventos dessa natureza ajudam a fortalecer a vocação turística da cidade.

"Rio das Ostras já possui belezas naturais reconhecidas, praias, lagoas e uma excelente estrutura para receber visitantes. Com eventos como este, ampliamos ainda mais as opções de lazer, incentivamos o turismo e fortalecemos a economia local."

O presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres, ressaltou a diversidade da programação preparada para o público.

"Além dos shows nacionais, teremos Cozinha Show do Senac, BiblioSesc, atividades culturais e atrações distribuídas durante todo o dia. Será uma programação completa para toda a família."

A área gastronômica funcionará das 17h à meia-noite na quinta-feira (30) e na sexta-feira (31). No sábado (1º) e no domingo (2), o espaço abrirá às 11h e seguirá até meia-noite.

Com entrada gratuita, o festival promete transformar a Lagoa de Iriry em um dos principais pontos de encontro do inverno fluminense, reunindo boa música, gastronomia de qualidade, cultura e lazer em um cenário que une natureza e entretenimento.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (30)

Palco Gourmet

19h – The Crocodiles

21h – Robson Farah

Cozinha Show

19h – Risotto al Pomodoro, com Silvia Stanzan

20h30 – Bolinho de Feijoada, com Fernanda Nascimento

Sexta-feira (31)

Palco Gourmet

19h – Dinho Oliveira

21h – Tibi

Cozinha Show

19h – Flan Romeu e Julieta, com Fernanda Nascimento

21h – Hambúrguer Artesanal, com Fernanda Nascimento

Sábado (1º)

Palco Gourmet

11h e 17h – DJ Tássio Duarte

13h – Cláudia Falcão

15h – Lu Oliveira

22h – Luan Schuenckel

Cozinha Show

14h – Drinks Tropicais, com Junior Guzzo

16h – Oficina de Alimentação Infantil

18h – Chef Rosangela Lattanzi

20h – Naked Cake Red Velvet

Festival Sesc de Inverno

14h – Ponto de Leitura

16h – Exposição do Centro Integrado Sesc Senac

18h – Pé de Poesia América Latina

19h – Chap Circo-Show

19h – DJ Saddock

21h – Léo Jaime

Domingo (2)

Palco Gourmet

11h – DJ Jéssica Ribeiro

13h – Jac Esteves

15h – Segundo Set Instrumental

17h – Sérgio Meireles & Vintage Waves

22h – Black Doze

Cozinha Show

14h – Barista Flavio Barboza

16h – Arroz Cremoso de Fraldinha

18h – Sommelière Geni Machado

20h – Chef João Fonseca

Festival Sesc de Inverno

14h – Ponto de Leitura

16h – Exposição do Centro Integrado Sesc Senac

17h – Biscoitos da Sorte Poéticos

19h – Cortejo Encantadas

19h – DJ Saddock

21h – Paula Fernandes