Momento da soltura reuniu moradores e visitantes na Praia do Abricó para acompanhar o retorno da tartaruga ao seu habitat naturalFoto: Divulgação
Tartaruga reabilitada volta ao mar e transforma praia de Rio das Ostras em palco de conscientização
Animal da espécie tartaruga-verde retornou ao oceano após tratamento veterinário; ação reforçou a importância da preservação da fauna marinha e da participação da população
Tartaruga reabilitada volta ao mar e transforma praia de Rio das Ostras em palco de conscientização
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Emergências de Rio das Ostras passam por força-tarefa para acelerar atendimento e melhorar gestão
Encontro reuniu dirigentes do Pronto-Socorro, Hospital Municipal e UPA para definir prioridades, identificar gargalos e alinhar ações voltadas ao atendimento da população
Afastamento do prefeito? Operação do Gaeco já teria mobilizado vereadores em Casimiro de Abreu
Repercussão da decisão judicial que determinou o bloqueio de até R$ 270 milhões em bens e contas motivou reunião de parlamentares, sobre próximos passos diante da crise causada por Ramon Gidalte
Trânsito de Rio das Ostras ganha reforço com equipe preparada para agilizar circulação nas ruas
Vinte e quatro novos agentes de apoio passam a atuar ao lado da Guarda Civil Municipal para organizar o fluxo de veículos, orientar motoristas e ampliar a segurança viária
Monitoramento de rios impulsiona plano de prevenção a alagamentos em Rio das Ostras
Levantamento técnico vai definir intervenções nos principais corpos hídricos do município e contribuir para melhorar o escoamento das águas durante os períodos de chuva
Cederj de Rio das Ostras vai promover encontro para integrar e inspirar novos estudantes
Programação reunirá atividades on-line e presenciais para apresentar a estrutura acadêmica, fortalecer vínculos e preparar os estudantes para o início da graduação
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