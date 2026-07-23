Voluntários cadastrados participarão da primeira ação com transporte organizado pelo Município para doação de sangue no Hemolagos - Foto: Ilustração

Voluntários cadastrados participarão da primeira ação com transporte organizado pelo Município para doação de sangue no HemolagosFoto: Ilustração

Publicado 23/07/2026 14:27 | Atualizado 23/07/2026 15:28

Rio das Ostras - A solidariedade vai ganhar as ruas de A solidariedade vai ganhar as ruas de Rio das Ostras em uma iniciativa que pretende transformar um gesto simples em esperança para quem depende de transfusões. Pela primeira vez, o Município organizará o transporte de voluntários cadastrados até o Hemolagos , em Cabo Frio, fortalecendo uma campanha que busca ampliar o número de doadores e estimular uma cultura permanente de doação de sangue.

A saída dos participantes está prevista para este sábado, às 6h30, em frente à Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria (Coga), localizada na Rua Araruama, nº 86, no Centro. A ação representa um novo passo da campanha municipal, que pretende facilitar o acesso dos moradores ao hemocentro regional e incentivar a participação da população.

A mobilização integra a campanha "Você é o tipo de alguém. Doe Sangue", criada para despertar a consciência sobre a importância da doação voluntária. Mais do que uma ação pontual, a proposta prevê um trabalho contínuo de captação de novos doadores, com a realização de futuras viagens organizadas pelo Município.

O cadastro permanecerá aberto de forma permanente por meio de formulário on-line. Além de informar seus dados, o interessado poderá conhecer os requisitos para a doação e indicar a disponibilidade para participar das próximas mobilizações.

Segundo o Ministério da Saúde , uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. O material é indispensável para vítimas de acidentes, pacientes submetidos a cirurgias de alta complexidade, pessoas em tratamento contra o câncer, portadores de doenças hematológicas e inúmeros outros casos que dependem diariamente dos estoques dos hemocentros.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. O voluntário também deve pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior, apresentar boa alimentação, manter-se hidratado e evitar bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação.

Quem preferir realizar a doação por conta própria poderá procurar diretamente o Hemolagos, responsável pelo atendimento regional, onde também estão disponíveis todas as orientações para os candidatos.

Com a iniciativa, Rio das Ostras reforça uma rede de solidariedade que ultrapassa fronteiras municipais e busca garantir que mais vidas sejam preservadas por meio de um gesto que leva apenas alguns minutos, mas pode fazer toda a diferença para quem aguarda por uma transfusão.