Voluntários cadastrados participarão da primeira ação com transporte organizado pelo Município para doação de sangue no HemolagosFoto: Ilustração
Corrente de solidariedade ganha força e Rio das Ostras leva primeiros doadores ao Hemolagos
Campanha municipal inaugura transporte gratuito para voluntários e mantém cadastro permanente para ampliar o número de doações de sangue ao longo do ano
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Programação reunirá atividades on-line e presenciais para apresentar a estrutura acadêmica, fortalecer vínculos e preparar os estudantes para o início da graduação
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Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
MPRJ mira esquema em contratos de Casimiro e Justiça bloqueia R$ 270 milhões
Medida atende a pedido do MPRJ após investigação apontar indícios de irregularidades em licitações, concentração de contratos e movimentações financeiras incompatíveis
Prefeito de Casimiro tenta se explicar por atraso de salário e recebe nova onda de críticas
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Artesãos ganham espaço para definir futuro do setor em Rio das Ostras
Fórum Municipal reunirá profissionais para construir políticas públicas, fortalecer a economia criativa e ampliar oportunidades de geração de renda no município
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