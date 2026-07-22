Fórum Municipal do Artesanato abrirá espaço para que artesãos participem da construção de novas políticas públicas para o setor - Foto: Ilustração

Fórum Municipal do Artesanato abrirá espaço para que artesãos participem da construção de novas políticas públicas para o setorFoto: Ilustração

Publicado 22/07/2026 11:30 | Atualizado 22/07/2026 19:04

Rio das Ostras - O artesanato de Rio das Ostras viverá um momento decisivo para sua organização e fortalecimento. Profissionais do setor terão a oportunidade de participar, apresentar propostas e contribuir diretamente para a construção de políticas públicas durante o Fórum Municipal do Artesanato, que será realizado no próximo dia 6 de agosto, das 9h às 17h, no Teatro Municipal Joel Barcelos. A iniciativa pretende reunir quem transforma talento em trabalho para discutir caminhos que valorizem a produção artesanal, ampliem oportunidades de mercado e consolidem a atividade como um dos pilares da economia criativa e do turismo local.

Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o encontro será gratuito, com vagas limitadas à capacidade do teatro. Para participar, os interessados deverão realizar inscrição antecipada por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela organização.

O Fórum será destinado aos artesãos com cadastro ativo no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) ou que possuam a Carteira Municipal do Artesão. Com o tema "Artesanato com pertencimento: caminhos para valorizar, organizar e fortalecer o setor", o evento abrirá espaço para debates, troca de experiências e construção coletiva de propostas capazes de orientar futuras ações da administração municipal.

Além de fortalecer o diálogo entre o poder público e a categoria, a programação buscará identificar demandas, organizar prioridades e estabelecer estratégias voltadas ao crescimento sustentável da atividade artesanal. A expectativa é transformar as contribuições dos participantes em diretrizes para incentivar a produção, ampliar a visibilidade dos artesãos e criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo criativo.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, a proposta representa uma nova etapa na relação entre o município e os profissionais do setor.

"Mais do que promover um encontro, queremos construir uma política pública baseada na participação dos artesãos. O objetivo é ouvir quem vive essa realidade, organizar as demandas de forma transparente e transformar essas contribuições em ações concretas. O artesanato preserva a identidade cultural de Rio das Ostras, movimenta a economia, gera renda e fortalece o turismo, sendo um patrimônio que merece atenção permanente", destacou.

O Fórum integra as ações voltadas ao fortalecimento da economia criativa no município e reforça o reconhecimento do artesanato como uma atividade capaz de unir tradição, cultura, empreendedorismo e desenvolvimento econômico. A expectativa é que o encontro marque o início de uma agenda permanente de diálogo entre os profissionais e a administração pública, criando novas oportunidades para quem faz da arte manual sua principal fonte de renda.