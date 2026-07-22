Fórum Municipal do Artesanato abrirá espaço para que artesãos participem da construção de novas políticas públicas para o setorFoto: Ilustração
Artesãos ganham espaço para definir futuro do setor em Rio das Ostras
Fórum Municipal reunirá profissionais para construir políticas públicas, fortalecer a economia criativa e ampliar oportunidades de geração de renda no município
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