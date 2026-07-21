Chefs e restaurantes de Rio das Ostras apresentarão receitas criadas especialmente para a segunda edição do Festival Gastronômico - Foto: Douglas Smmithy

Chefs e restaurantes de Rio das Ostras apresentarão receitas criadas especialmente para a segunda edição do Festival GastronômicoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/07/2026 14:42 | Atualizado 22/07/2026 19:07

Rio das Ostras - Os aromas começarão a tomar conta da Lagoa do Iriry antes mesmo do primeiro prato ser servido. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, Os aromas começarão a tomar conta da Lagoa do Iriry antes mesmo do primeiro prato ser servido. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, Rio das Ostras voltará a apostar na força da gastronomia como ferramenta para impulsionar o turismo, valorizar os empreendedores locais e oferecer uma experiência que promete conquistar moradores e visitantes. A segunda edição do Festival Gastronômico reunirá mais de 15 restaurantes, atrações musicais, cultura, artesanato e um cardápio criado exclusivamente para o evento.

Mais do que um encontro de sabores, o festival será uma vitrine da identidade gastronômica do município. Durante quatro dias, chefs e cozinheiros apresentarão receitas inéditas, releituras de pratos tradicionais e combinações inspiradas em diferentes regiões do Brasil e do mundo, transformando cada estande em uma experiência única.

A expectativa da organização é receber centenas de visitantes, movimentando hotéis, bares, restaurantes, comércio e toda a cadeia turística em um dos períodos mais estratégicos do calendário local. O objetivo é consolidar o evento entre os principais festivais gastronômicos do Estado do Rio de Janeiro.

Chefs e restaurantes de Rio das Ostras apresentarão receitas criadas especialmente para a segunda edição do Festival Gastronômico Foto: Divulgação "O Festival é uma oportunidade de mostrar a força da gastronomia de Rio das Ostras. Queremos valorizar nossos empreendedores, incentivar o turismo e consolidar o evento como uma referência no Estado do Rio de Janeiro", afirma Allan Barros, presidente do Núcleo Gourmet de Rio das Ostras.

O passeio pelos sabores começará pela culinária mexicana do Degusta, que apresentará a Chimichanga El Dorado e o Croquete Pulled Pork. O Café Melanina levará o Sanduba de Pastrami na ciabatta artesanal e o tradicional Tiramisù preparado com café especial.

A gastronomia portuguesa ganhará uma versão contemporânea na Tiborna da Vila, criada pela Vila Portuguesa com moqueca de bacalhau. A Nonna Cantina apostará no Penne Della Nonna, enquanto os apaixonados por frutos do mar encontrarão opções como a paella especial do Rico, o Alma do Mar, do Cheiro de Mar, e o Talharim dos Mares, do Dom Flaus.

Os sabores amazônicos também estarão representados pelo Delícias de Casa, que apresentará o Égua do Risoto, preparado com jambu, tucupi e filé de filhote. Já o Paiol levará o hambúrguer Sabor do Iriry, a Fornella apresentará a pizza Encanto Nordestino, o Paradiso oferecerá o Sertão no Quintal e o Bossa servirá o sofisticado Encontro em Bossa, combinando risoto de parmesão, ragu de costela e redução de vinho tinto.

Além da gastronomia, o público poderá apreciar uma carta especial de vinhos da Madame Merlot, incluindo os rótulos Jazz e Blues, desenvolvidos em homenagem ao tradicional festival musical da cidade. O Trik Trik participará com drinks autorais, enquanto a San Lorenzo encerrará a experiência com sua tradicional cocada cremosa servida em diferentes versões, acompanhada de sorvete.

Com entrada gratuita, o festival também oferecerá apresentações musicais, espaço para artesanato e atividades culturais, transformando a Lagoa do Iriry em um ambiente de convivência para toda a família. A proposta é unir boa comida, entretenimento e turismo em um único espaço, fortalecendo Rio das Ostras como um dos principais destinos gastronômicos da Costa do Sol.

O 2º Festival Gastronômico de Rio das Ostras é realizado pelo Núcleo Gourmet de Rio das Ostras, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e do Sindicomércio, produção da Like Produtora, patrocínio do iFood e apoio institucional da Câmara Municipal de Rio das Ostras e da Fundação Rio das Ostras de Cultura.