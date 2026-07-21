Primeiros atendimentos da Sala do Empreendedor reuniram microempreendedores e empresários em busca de orientação para ampliar e regularizar seus negóciosFoto: Divulgação
Nova Sala do Empreendedor registra alta procura já nos primeiros atendimentos
Primeira semana de funcionamento registra atendimentos a profissionais de 19 segmentos diferentes e reforça o compromisso do município com o fortalecimento dos pequenos negócios
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Rio das Ostras vira vitrine do futebol de base e recebe mais de 1.200 atletas em torneio nacional
15ª Rio das Ostras Soccer Cup de Inverno reunirá 48 equipes, olheiros de grandes clubes e delegações de diferentes estados, movimentando o esporte e a economia do município
Marcelo Magno empossa 398 concursados e fortalece a Educação de Arraial do Cabo
Com a terceira convocação do concurso, gestão amplia quadro efetivo, reduz contratos temporários e reforça uma das principais bandeiras do governo
Visita de Altineu a Rio das Ostras reforça aliança do PL de olho em 2026
Deputado federal se reúne com o prefeito Carlos Augusto e o presidente da Câmara, Marciel, para discutir investimentos, emendas e fortalecer a articulação política do partido no município
Rio das Ostras leva ao Estado pacote de investimentos e cobra ações para infraestrutura, segurança e verão
Carlos Augusto Balthazar apresentou demandas consideradas prioritárias para o município e defendeu reforço regional em áreas estratégicas durante reunião no Palácio Guanabara
Mercado de trabalho aquece em Rio das Ostras com 480 vagas abertas
Banco de Empregos reúne ofertas em diversas áreas, com destaque para motoristas, gastronomia, jardinagem e setor operacional; inscrições são gratuitas
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