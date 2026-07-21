Primeiros atendimentos da Sala do Empreendedor reuniram microempreendedores e empresários em busca de orientação para ampliar e regularizar seus negócios - Foto: Divulgação

Primeiros atendimentos da Sala do Empreendedor reuniram microempreendedores e empresários em busca de orientação para ampliar e regularizar seus negóciosFoto: Divulgação

Publicado 21/07/2026 14:37

Rio das Ostras - Abrir um negócio, regularizar uma empresa ou esclarecer dúvidas sobre a atividade econômica ficou mais simples em Abrir um negócio, regularizar uma empresa ou esclarecer dúvidas sobre a atividade econômica ficou mais simples em Rio das Ostras . Logo na primeira semana de funcionamento, a Sala do Empreendedor demonstrou que nasceu para atender uma demanda real da população, registrando mais de 20 atendimentos presenciais entre os dias 13 e 17 de julho e se consolidando como um novo ponto de apoio para quem deseja investir, crescer e empreender no município.

O balanço inicial mostra que o espaço recebeu pessoas físicas, microempreendedores individuais e representantes de microempresas, oferecendo orientações técnicas que ajudam a reduzir burocracias, evitar irregularidades e proporcionar mais segurança para quem movimenta a economia local.

Segundo o relatório da unidade, foram realizados atendimentos relacionados a 17 CNPJs e oito CPFs, contemplando empreendedores de 19 atividades econômicas diferentes. A diversidade dos segmentos atendidos evidencia o dinamismo do ambiente de negócios da cidade, com procura de profissionais das áreas de alimentação, beleza, hospedagem, transporte, comércio, construção civil, manutenção automotiva, ensino, entregas e serviços industriais, entre outras.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, os primeiros resultados confirmam que aproximar os serviços públicos dos empreendedores fortalece não apenas os negócios, mas toda a economia do município.

"Cada atendimento representa um cidadão que encontra orientação para tomar decisões com mais segurança, compreender a legislação e evitar erros que poderiam gerar custos ou dificuldades futuras. Ao apoiar quem empreende, também fortalecemos a formalização, o ambiente de negócios e a economia de Rio das Ostras", destacou.

Além de facilitar o acesso às informações, a Sala do Empreendedor oferece suporte técnico especializado para quem pretende abrir uma empresa, regularizar documentos, ampliar atividades ou buscar soluções para o desenvolvimento do próprio negócio. A iniciativa também permite ao poder público conhecer melhor as necessidades dos empreendedores, aperfeiçoar políticas de incentivo e estimular a geração de emprego e renda.

A expectativa é que o serviço se torne uma referência para quem deseja investir em Rio das Ostras, criando um ambiente cada vez mais favorável ao crescimento econômico, à formalização e à atração de novos empreendimentos.

A Sala do Empreendedor funciona no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.