Carlos Augusto Balthazar apresentou ao Governo do Estado as principais prioridades de Rio das Ostras e da Região dos Lagos - Foto: Divulgação

Carlos Augusto Balthazar apresentou ao Governo do Estado as principais prioridades de Rio das Ostras e da Região dos LagosFoto: Divulgação

Publicado 20/07/2026 12:46

Rio das Ostras - Infraestrutura, segurança pública e preparação para a alta temporada entraram na pauta de prioridades de Rio das Ostras durante uma reunião realizada no Palácio Guanabara. O prefeito Carlos Augusto Balthazar esteve com o governador em exercício, Ricardo Couto, para apresentar uma série de reivindicações consideradas estratégicas para o desenvolvimento do município e para enfrentar os desafios do crescimento populacional previsto para os próximos meses.

Na condição de prefeito de Rio das Ostras e presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), Carlos Augusto entregou um documento reunindo as principais demandas da cidade e da região, reforçando a necessidade de uma atuação conjunta entre Estado e municípios.

Entre os pedidos apresentados estão o destravamento de obras estaduais que permanecem paralisadas, a aceleração das intervenções nas rodovias que cortam Rio das Ostras e o fortalecimento da segurança pública, especialmente com a aproximação do verão, quando o município recebe milhares de visitantes e registra aumento expressivo da circulação de pessoas.

Outro ponto defendido foi o reforço da estrutura operacional das forças de segurança. O prefeito solicitou novas viaturas para o 32º Batalhão da Polícia Militar e a ampliação do efetivo do Corpo de Bombeiros nas praias, medida considerada importante para garantir mais rapidez no atendimento de ocorrências durante a alta temporada.

A prevenção de alagamentos também esteve entre as prioridades apresentadas ao Governo do Estado. Carlos Augusto defendeu a ampliação do Programa Limpa Rio, com envio de máquinas, equipamentos e equipes para intensificar a limpeza de rios, canais e sistemas de drenagem, reduzindo riscos de transtornos provocados por chuvas intensas.

Além das demandas regionais, Rio das Ostras apresentou projetos específicos voltados à melhoria da mobilidade urbana, fortalecimento da infraestrutura e incentivo ao desenvolvimento econômico, áreas consideradas fundamentais para acompanhar o crescimento da cidade.

Segundo Carlos Augusto, o encontro representou uma oportunidade de colocar as necessidades do município diretamente na mesa de discussão do Governo do Estado.

"Agradeci ao governador pela oportunidade de apresentar as principais demandas de Rio das Ostras. O município cresce continuamente e precisa de investimentos que acompanhem esse desenvolvimento, principalmente nas áreas de infraestrutura, segurança, mobilidade e desenvolvimento econômico", afirmou.

O prefeito destacou ainda que a articulação institucional continuará sendo um dos caminhos para garantir novos investimentos e acelerar projetos aguardados pela população.