Caso envolvendo contratos emergenciais firmados entre 2018 e 2020 permanece em análise pelo Poder JudiciárioFoto: Internet
Quase um ano depois, ação milionária contra ex-prefeito de Rio das Ostras segue sem desfecho na Justiça
Processo por suposto superfaturamento superior a R$ 3,1 milhões continua em tramitação enquanto investigação sobre contratos emergenciais permanece sem decisão definitiva
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Feira de casamentos deverá injetar R$ 1 milhão na economia de Rio das Ostras em apenas dois dias
Simplesmente Noivas reunirá fornecedores, consumidores e especialistas do setor em um mercado que já movimenta mais de R$ 20 milhões por ano no município
Disputa familiar termina em tentativa de homicídio e mobiliza polícia em Rio das Ostras
Homem é esfaqueado no local de trabalho; suspeito fugiu após o ataque e é procurado pelas forças de segurança
Rio das Ostras garante R$ 11,2 milhões e avança para construir escola com 13 salas de aula
Licitação é homologada e projeto financiado com recursos federais prevê quadra coberta, espaços administrativos e nova estrutura para ampliar a rede municipal de ensino
Prefeitos se unem no Conderlagos e levam ao Estado uma lista de cobranças
Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
Deputado federal elogia iniciativa da Prefeitura, promete apoio à captação de recursos e vê potencial para projeção internacional do município
Festival Sesc de Inverno transforma quatro cidades da região em palco de grandes atrações
Evento gratuito passará por quatro cidades da região com apresentações de artistas nacionais, atrações circenses, literatura e atividades que também prometem movimentar o turismo e o comércio local
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