Evento reunirá empresas do segmento de festas e celebrações com expectativa de geração de novos negócios e fortalecimento da economia local - Foto: Divulgação

Evento reunirá empresas do segmento de festas e celebrações com expectativa de geração de novos negócios e fortalecimento da economia localFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 12:56

Rio das Ostras - Muito além do vestido branco e da troca de alianças, um casamento movimenta uma verdadeira indústria. Em Rio das Ostras, esse mercado ganhará ainda mais força nos dias 25 e 26 de julho, quando a cidade receberá mais uma edição do Simplesmente Noivas, feira que promete transformar sonhos em contratos e deverá gerar cerca de R$ 1 milhão em negócios durante apenas dois dias de programação.

A expectativa dos organizadores é reunir aproximadamente 900 visitantes entre casais, debutantes, famílias, formandos e empresários interessados em contratar serviços para diferentes tipos de celebrações. O objetivo é conectar consumidores e fornecedores em um ambiente voltado exclusivamente ao segmento de eventos, considerado um dos mais promissores da economia criativa.

A estimativa é de que cerca da metade do público deixe a feira com algum serviço contratado. Considerando um investimento médio de R$ 2 mil por cliente, o volume financeiro deverá superar o registrado na edição anterior e impulsionar empresas de diversos setores.

O impacto econômico vai muito além das negociações realizadas durante a feira. Empresas de fotografia, filmagem, decoração, gastronomia, hotelaria, moda, maquiagem, cerimonial, sonorização, iluminação, locação de mobiliário, entretenimento e transporte serão diretamente beneficiadas pela movimentação gerada pelo evento.

Outro reflexo aparece no mercado de trabalho. A organização estima a criação de aproximadamente 100 vagas temporárias durante o período da feira, além da manutenção de dezenas de profissionais envolvidos diretamente na realização do evento.

Os números ajudam a explicar esse crescimento. Somente no primeiro semestre deste ano, Rio das Ostras registrou 365 casamentos oficiais. Considerando o investimento médio nacional de aproximadamente R$ 69 mil por cerimônia, o segmento já movimenta mais de R$ 20 milhões por ano no município, sem contabilizar aniversários, formaturas, bodas, festas de quinze anos e eventos corporativos.

Segundo Valéria Pinheiro, uma das organizadoras da feira, a cadeia produtiva das celebrações cresce continuamente e movimenta centenas de pequenos empreendedores.

"Quando falamos em casamento, falamos também em geração de renda para diversos profissionais. O setor envolve uma grande rede de serviços e beneficia diretamente a economia local", destaca.

O cenário estadual também reforça esse potencial. Dados do Registro Civil apontam que o Rio de Janeiro contabilizou mais de 70 mil casamentos em um único ano, mantendo o mercado aquecido e ampliando a procura por fornecedores especializados.

Outro indicador que chama atenção é o crescimento dos chamados destination weddings, modalidade em que casais escolhem viajar para realizar a cerimônia em outro município. De acordo com representantes do setor, Rio das Ostras passou a integrar esse circuito, atraindo casais interessados em unir casamento, turismo e experiências à beira-mar.

No Brasil, o segmento de eventos segue entre os que mais movimentam recursos. Estudos recentes mostram que a atividade reúne centenas de milhares de empresas e responde por uma parcela significativa da economia nacional, consolidando-se como importante geradora de emprego, renda e oportunidades para micro e pequenos empreendedores.

Além dos negócios, a edição deste ano terá caráter solidário. Os visitantes que doarem um quilo de alimento não perecível para a Casa dos Velhinhos de Casimiro de Abreu receberão uma ecobag exclusiva do evento. O Simplesmente Noivas será realizado na Pousada Latitude 22, das 15h às 21h, com entrada gratuita.